Tri poroka teža od mrsne hrane po riječima Patrijarha Pavla

Mnogi vjernici misle da je prazan tanjir sigurna ulaznica za carstvo nebesko, ali Patrijarh Pavle o postu imao je sasvim drugačiji stav. Suština nije samo u onome što unosite u stomak, već u onome što izlazi iz vašeg srca.

Ako ne jedete meso, a „jedete“ svoje bližnje netrpeljivošću i grubim riječima, sav trud oko biranja posne hrane postaje uzaludan. Ipak, pravi izazov leži u tome da prepoznate trenutke kada vas glad navede na grijeh, umjesto na smirenje.

Šta zapravo podrazumijeva pravi post?

Pravi post predstavlja svesno uzdržavanje od rđavih misli, zlih djela i nepriličnih riječi, uz istovremeno činjenje dobrih djela i pojačanu molitvu. Fizički post bez duhovnog pročišćenja i praštanja nije hrišćanska vrlina, već obična dijeta koja ne donosi istinsko spasenje duši.

Bolje da jedete meso nego da jedete jedni druge

Ova čuvena rečenica koju je izgovorio omiljeni srpski patrijarh najbolje oslikava duhovni post. Ljudi često upadaju u zamku formalizma. Gledaju u kalendar, broje dane na vodi i ulju, a zaboravljaju na svoje ponašanje prema komšijama, porodici i kolegama. Postoji vjerovanje da je uzdržavanje od grijeha lakše nego odricanje od omiljene hrane, ali praksa pokazuje suprotno.

Kada tijelo osjeti glad, čovjek postaje razdražljiv. Tada na površinu izlaze slabosti koje inače uspješno sakrivate. Patrijarh je uvijek naglašavao da je post sredstvo, a ne cilj. Cilj je ljubav i strpljenje.

Tri stanja duha koja poništavaju post

Prema riječima i poukama koje nam je ostavio, postoje tri stvari koje su opasnije po dušu od bilo koje mrsne namirnice. Ako činite ovo, post gubi svoju svrhu:

Gordost i osuđivanje drugih: Ako postite i smatrate sebe boljim od onih koji to ne čine, upali ste u grijeh gordosti. Gledanje sa visine na one koji jedu mrsno direktno se kosi sa smirenjem koje Patrijarh Pavle o postu ističe kao temelj vjere.

Svađa i netrpeljivost: Nervoza usljed gladi ne smije biti izgovor za viku na ukućane. Uzdržavanje od hrane treba da vježba volju, a ne da bude okidač za sukobe. Ako postite, a u kući nema mira, niste postigli hrišćanske vrline.

Licemjerje: Postiti da bi vas drugi vidjeli i hvalili vašu pobožnost je pogrešno. Iskreno pokajanje se dešava u tišini, između vas i Boga, a ne na društvenim mrežama ili u javnim razgovorima.

Djela ljubavi su važnija od ulja na vodi

Nije rijetkost čuti pitanje da li je grijeh ako se slučajno omrsite. Patrijarh je učio da Bog gleda na namjeru, a ne na grešku. Mnogo je veći problem ako namjerno uskratite pomoć onome kome je potrebna, dok istovremeno pazite na sastav keksa u prodavnici. To je ono pravo čišćenje duše – oprati savjest dobrim djelima.

Kada sljedeći put budete razmišljali o pravilima ishrane, sjetite se da Patrijarh Pavle o postu nikada nije govorio kao o strogom zakonu, već kao o lijeku za dušu. Uzdržavajte se od hrane, ali se još više uzdržavajte od ružnih riječi.

Da li je post validan ako se ne pričestim?

Pričešće je kruna posta, ali post ima vrijednost i kao lična žrtva i vježba volje. Ipak, za potpuni duhovni napredak, savjetuje se razgovor sa sveštenikom i pričešće.

Šta ako zbog bolesti ne mogu da postim na vodi?

Crkva je majka, a ne maćeha. Bolesni ljudi su oslobođeni strogog posta. Važnije je sačuvati zdravlje i mir u duši nego se striktno držati pravila ishrane koja mogu pogoršati stanje.

Kako da savladam nervozu tokom posta?

Kada osjetite bes, povucite se i izgovorite kratku molitvu. Nervoza je znak da se tijelo buni, a upravo je to trenutak kada duhovnim naporom jačate karakter, prenosi Krstarica.