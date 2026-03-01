Tri poroka teža od mrsne hrane po riječima Patrijarha Pavla

Izvor:
ATV
01.03.2026
10:31
Komentari:0
Mnogi vjernici misle da je prazan tanjir sigurna ulaznica za carstvo nebesko, ali Patrijarh Pavle o postu imao je sasvim drugačiji stav. Suština nije samo u onome što unosite u stomak, već u onome što izlazi iz vašeg srca.
Ako ne jedete meso, a „jedete“ svoje bližnje netrpeljivošću i grubim riječima, sav trud oko biranja posne hrane postaje uzaludan. Ipak, pravi izazov leži u tome da prepoznate trenutke kada vas glad navede na grijeh, umjesto na smirenje.
Pravi post predstavlja svesno uzdržavanje od rđavih misli, zlih djela i nepriličnih riječi, uz istovremeno činjenje dobrih djela i pojačanu molitvu. Fizički post bez duhovnog pročišćenja i praštanja nije hrišćanska vrlina, već obična dijeta koja ne donosi istinsko spasenje duši.
Ova čuvena rečenica koju je izgovorio omiljeni srpski patrijarh najbolje oslikava duhovni post. Ljudi često upadaju u zamku formalizma. Gledaju u kalendar, broje dane na vodi i ulju, a zaboravljaju na svoje ponašanje prema komšijama, porodici i kolegama. Postoji vjerovanje da je uzdržavanje od grijeha lakše nego odricanje od omiljene hrane, ali praksa pokazuje suprotno.
Kada tijelo osjeti glad, čovjek postaje razdražljiv. Tada na površinu izlaze slabosti koje inače uspješno sakrivate. Patrijarh je uvijek naglašavao da je post sredstvo, a ne cilj. Cilj je ljubav i strpljenje.
Prema riječima i poukama koje nam je ostavio, postoje tri stvari koje su opasnije po dušu od bilo koje mrsne namirnice. Ako činite ovo, post gubi svoju svrhu:
Nije rijetkost čuti pitanje da li je grijeh ako se slučajno omrsite. Patrijarh je učio da Bog gleda na namjeru, a ne na grešku. Mnogo je veći problem ako namjerno uskratite pomoć onome kome je potrebna, dok istovremeno pazite na sastav keksa u prodavnici. To je ono pravo čišćenje duše – oprati savjest dobrim djelima.
Kada sljedeći put budete razmišljali o pravilima ishrane, sjetite se da Patrijarh Pavle o postu nikada nije govorio kao o strogom zakonu, već kao o lijeku za dušu. Uzdržavajte se od hrane, ali se još više uzdržavajte od ružnih riječi.
Pričešće je kruna posta, ali post ima vrijednost i kao lična žrtva i vježba volje. Ipak, za potpuni duhovni napredak, savjetuje se razgovor sa sveštenikom i pričešće.
Crkva je majka, a ne maćeha. Bolesni ljudi su oslobođeni strogog posta. Važnije je sačuvati zdravlje i mir u duši nego se striktno držati pravila ishrane koja mogu pogoršati stanje.
Kada osjetite bes, povucite se i izgovorite kratku molitvu. Nervoza je znak da se tijelo buni, a upravo je to trenutak kada duhovnim naporom jačate karakter, prenosi Krstarica.
