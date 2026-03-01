Minić: Početak tragedije i ubistvo civila ne može se slaviti

Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je da je Vlada proglasila 1. mart Danom žalosti u Srpskoj, jer smatra da se početak tragedije u BiH i ubistvo civila prije 34 godine ne može i ne smije slaviti.

"Vlada Republike Srpske proglasila je 1. mart Danom žalosti, jer i nakon 34 godine smatramo da početak tragedije i ubistvo civila ne možemo i ne smijemo slaviti", napisao je Minić na "Iksu".

U Republici Srpskoj danas je Dan žalosti povodom 34 godine od tragičnih događaja koji su bili povod za otpočinjanje sukoba u BiH.

Odluku o proglašenju Dana žalosti donijela je Vlada Republike Srpske na jučerašnjoj telefonskoj sjednici.

Povodom Dana žalosti na svim institucijama Republike Srpske zastave će biti spuštene na pola koplja, sve kulturne manifestacije će biti otkazane, a sportski događaji prilagođeni Danu žalosti, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću.

U dijelu Federacije BiH sa većinskim bošnjačkim stanovništvom 1. mart se obilježava kao takozvani dan nezavisnosti BiH jer je tada održan nelegalni referendum o nezavisnosti i otcjepljenju BiH od SFRJ.

Srbi u Republici Srpskoj 1. mart pamte po ubistvu srpskog svata u Sarajevu, što je bio i okidač za početak ratnih sukoba.

Ovaj tragični datum u Republici Srpskoj se ne praznuje, već 21. novembar - dan kada je u američkoj vazduhopolovnoj bazi "Rajt-Peterson" kod Dejtona parafiran Opšti okvirni sporazum za mir u BiH koji je obilježio kraj građanskog rata u BiH.