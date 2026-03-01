Dodik: Srpska nastala voljom naroda i odbranjena hrabrošću srpskih boraca

Izvor:
ATV
01.03.2026
08:39
Komentari:3
Republika Srpska je nastala voljom srpskog naroda i odgovornošću tadašnjih političkih predstavnika, odbranjena hrabrošću srpskih boraca i potvrđena Dejtonskim sporazumom, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
"Svaki napad na Ustav Republike Srpske, svako osporavanje njenih nadležnosti i nametanje volje stranaca predstavlja direktan napad na ustavni poredak i Dejtonski mirovni sporazum", naglasio je Dodik.
On je dodao da je tokom sedmice prisustvovao obilježavanju Dana Republike i 34 godine od proglašenja prvog Ustava Republike Srpske.
