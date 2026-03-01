Logo
Dodik: Srpska nastala voljom naroda i odbranjena hrabrošću srpskih boraca

ATV

01.03.2026

08:39

3
Додик: Српска настала вољом народа и одбрањена храброшћу српских бораца
Republika Srpska je nastala voljom srpskog naroda i odgovornošću tadašnjih političkih predstavnika, odbranjena hrabrošću srpskih boraca i potvrđena Dejtonskim sporazumom, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Svaki napad na Ustav Republike Srpske, svako osporavanje njenih nadležnosti i nametanje volje stranaca predstavlja direktan napad na ustavni poredak i Dejtonski mirovni sporazum", naglasio je Dodik.

On je dodao da je tokom sedmice prisustvovao obilježavanju Dana Republike i 34 godine od proglašenja prvog Ustava Republike Srpske.

Milorad Dodik

Republika Srpska

Dejtonski sporazum

