Avio-prevoznici i danas otkazuju letove

01.03.2026
Avio-kompanije su nastavile da otkazuju letove širom Bliskog istoka, jer je veliki dio regionalnog vazdušnog prostora i dalje zatvoren, dan nakon što su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli napade na Iran.
Vazdušni prostor iznad Irana, Iraka, Kuvajta, Izraela, Bahreina, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Katara i dalje je potpuno prazan, pokazuju mape servisa za praćenje letova "Flajtradar24".
Glavni aerodromi na Bliskom istoku, uključujući Dubai, Abu Dabi i Dohu, zatvoreni su zbog udara koje od juče vrši Iran.
Letove je otkazalo više od 20 avio-prevoznika iz Evrope, Sjeverne Amerike i Azije.
