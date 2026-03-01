Avio-prevoznici i danas otkazuju letove

Avio-kompanije su nastavile da otkazuju letove širom Bliskog istoka, jer je veliki dio regionalnog vazdušnog prostora i dalje zatvoren, dan nakon što su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli napade na Iran.

Vazdušni prostor iznad Irana, Iraka, Kuvajta, Izraela, Bahreina, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Katara i dalje je potpuno prazan, pokazuju mape servisa za praćenje letova "Flajtradar24".

Glavni aerodromi na Bliskom istoku, uključujući Dubai, Abu Dabi i Dohu, zatvoreni su zbog udara koje od juče vrši Iran.

Letove je otkazalo više od 20 avio-prevoznika iz Evrope, Sjeverne Amerike i Azije.