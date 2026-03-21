Bolje od ministarske plate: Poznato koliko je Mirjana Pajković već zaradila na platformi Onlifans

21.03.2026

21:37

Након експлицитних снимака Мирјане Пајковић испливале и шок поруке
Mirjana Pajković, bivša funkcionerka Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, nedavno je pokrenula profil na platformi Onlifans.

Prema dostupnim informacijama, Pajković je za samo mjesec dana zaradila oko 8.500 evra.

Na njenom profilu se u kratkom roku okupilo oko 1.700 pretplatnika, a taj broj je, prema procjenama, svakodnevno rastao za nekoliko stotina novih korisnika.

Pokazala sve: Isplivao sadržaj Onli Fensa Mirjane Pajković

S obzirom na to da mjesečna pretplata iznosi pet eura, jasno je kako je relativno brzo ostvarila značajan prihod.

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet povodom saslušanja bivše državne službenice Mirjane Pajković. Iz tužilaštva su naveli da je predmet otvoren s ciljem utvrđivanja eventualnog postojanja elemenata krivičnog d‌jela koje se goni po službenoj dužnosti.

U javnosti objavljeni eksplicitni snimci, a na jednom od njih se, prema navodima medija, pojavljuju Pajković i Nikola Drecun, koji je u bjekstvu. Drecun se tereti za ubistva i ranjavanja na Cetinju iz juna 2024. godine, te se za njim traga Interpol. Pajković je, kako su prenijeli mediji, na saslušanju negirala bilo kakav kontakt s odbjeglim osumnjičenim.

Otkriveno ko je muškarac s eksplicitnog snimka Mirjane Pajković?

Iako je pažnju prvobitno privukla zbog kontroverznih snimaka, Pajković sada pokušava kapitalizovati popularnost kroz onlajn angažman. Zanimljivo je i da je najavila povratak u javni život kroz politiku, uz plan osnivanja nove stranke pod nazivom 'Evropski korak slobode'.

Mirjana Pajković onli fens

Mirjana Pajković novi snimci

