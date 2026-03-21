Regionalni mediji pišu o voditeljki iz BiH: Opčinjeni izgledom mlade Nore

Mlada voditeljka iz Bosne i Hercegovine Nora Šahinpašić osvojila je publiku svojim nastupom, ali i energijom i izgledom.

Prava je TV zvijezda, a zbog fizičkog izgleda mnogi je porede sa Adrijanom Limom.

Lijepa i ambiciozna dvadesetčetvorogodišnja prognozerka vremena brzo je osvojila simpatije gledalaca i unijela svježinu na televizijske ekrane. Svojim prirodnim nastupom i autentičnošću uspjela je da vremensku prognozu približi široj publici i učini je dijelom svakodnevice.

Njen televizijski put nije slučajan. Kako piše portal net.hr, novinarstvo joj je, na neki način, u genima – otac Mimo Šahinpašić dugogodišnji je novinar na OBN televiziji, dok je majka Dajana Šahinpašić takođe radila u istoj kući kao voditeljka emisije „Loto“.

Pored televizijske karijere, Nora studira međunarodno pravo i uspješno balansira između obaveza.

– Moje interesovanje za televiziju postoji od malih nogu, ali sve je ozbiljno počelo neposredno prije prve godine fakulteta. Iskreno, bio je to veliki šok jer sam tada još bila dijete. Međutim, to iskustvo me je brzo sazrelo i mnogo me oblikovalo, i profesionalno i lično – rekla je Nora.

Nora Šahinpašić

Govoreći o podršci roditelja, istakla je da su ponosni, ali i realni kritičari.

– Naravno da su ponosni, ali više „navijaju“ za moj Pravni fakultet. Kada su u pitanju emisije, uvijek daju iskrene komentare – i kada je nešto dobro, i kada ima prostora za popravke. To mi mnogo znači jer dolazi od ljudi sa velikim iskustvom.

Iako joj nije lako da uskladi studije i posao, kaže da uživa u dinamičnom načinu života.

– Posebno sada, kada sam na završnoj godini, nije jednostavno, ali volim kada su mi dani ispunjeni obavezama.

Nora Šahinpašić

Česta poređenja sa poznatom manekenkom Adrijanom Limom ne smetaju joj.

– Uvijek je lijepo čuti tako nešto. Pratim je od malih nogu i smatram je jednom od najljepših žena na svijetu, tako da je poseban osjećaj kada vas neko uporedi s njom – navela je.

Kada je riječ o budućnosti, Nora ističe da je otvorena za različite pravce.

– Trenutno sam fokusirana na završetak fakulteta i posao, ali i pravo i televizija su oblasti koje me zanimaju. Vidjećemo kuda će me put odvesti.

Aktivna je i na društvenim mrežama, gdje dijeli trenutke iz privatnog života, uključujući i fotografije sa dečkom.

– Objavljujem spontano, kada mi se nešto svidi. Ipak, postoje stvari koje volim da zadržim za sebe i bliski krug ljudi.

O svom partneru kaže da se poznaju godinama.

– Kako smo oboje sazrijevali, prirodno se dogodilo da se zbližimo i od tada smo zajedno.