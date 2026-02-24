Logo
Large banner

Suzana Mančić napušta stan u centru Beograda: Postalo nepodnošljivo

24.02.2026

19:11

Komentari:

0
Сузана Манчић
Foto: Instagram

Voditeljka Suzana Mančić odlučila je da napusti svoj stan u centru Beograda i preseli se u mirnije krajeve grada.

"Beograd je postao malo nepodnošljiv. Idem u mirnije krajeve Beograda, bila sam u centru i centar je postao nemoguć za život. Preselila sam se na mirnije mesto koje nije tako daleko", rekla je ona za srpske medije.

Inače, Suzana ima vikendicu u Velikoj Moštanici koju je sredila po svom ukusu.

Никола Јокић

Košarka

Alarm u Denveru: Nikola Jokić ponovo povrijeđen

"Imam jako malo slobodnog vremena i ovo je idealno mjesto jer je blizu Beograda. Vikendica je moja očevina. Kao dijete sam bila svjedok da je moj otac, kada se penzionisao, ovdje zasadio fantastičan voćnjak, a imao je i dvije linije vinove loze. Nije imao ovu kućicu koja je danas nego jednu malu baraku u kojoj je imao prostora da stavi stolicu, alat i da se skloni ako pada kiša. Od kako je tata umro 1994. godine, pa do prije deset godina, nije niko kročio nogom. Neko je zapalio tu malu šupicu i onda sam ja kroz moju emisiju “Suzanin izbor” htela da promovišem i da podstaknem povratak na stara i napuštena imanja. Ima i anegdote vezane za taj povratak. Ponijela sam sliku, i to posljednju fotografiju tate i mene u voćnjaku, ono probeharalo sve i tada, tu dole, bio je isti takav voćnjak. Krenemo mi da snimamo, a trči seljak nama u susret i pita: “Šta radite vi ovdje?” Ja kažem da snimamo na tatinom imanju. A on uzvikne: “Mančićevo? Pa to vam je gore”. I mi smo se jedva probijali kroz šipražje, kroz praktično džunglu, jer je priroda sve preuzela. I taj voćnjak je podivljao, kao i ruže. Jedva sam prepoznala ovo mjesto po dijelovima ograde koje su ostale. I tada sam se rasplakala. Rekla sam sebi kako sam dozvolila da moja očevina ovako propadne?", rekla je Suzana Mančić.

(GrandTV)

Podijeli:

Tagovi :

Suzana Mančić

voditeljka

Beograd

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Пјевачица Ена Попов завршила два факултета.

Scena

Malo ko zna: Ova pjevačica je završila dva fakulteta

3 h

0
aca amadeus žena

Scena

Žena Ace Amadeusa riješila da se oglasi poslije stravičnih optužbi da je spavala s učenikom

9 h

0
Елита 9, ријалити почео

Scena

Ona stiže u Elitu: Ovome se niko nije nadao

9 h

0
Кривична пријава против Десингерице због злостављања јагњета

Scena

Krivična prijava protiv Desingerice zbog zlostavljanja jagnjeta

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

17

Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 16. kolu

19

54

Hercegovci rijetka vrsta u Vladi Republike Srpske

19

49

Svi im zavide, a niko ih ne voli: Ova tri znaka imaju sve, ali...

19

40

Strani turistički vodiči bez licence kradu posao i krše zakon

19

37

Vrijedi li stara izreka da jabuka na dan drži ljekara podalje?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner