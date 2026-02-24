Malo ko zna: Ova pjevačica je završila dva fakulteta

Izvor:
Informer
24.02.2026
17:08
Komentari:0
Pjevačica Ena Popov proslavila se učešćem u rijalitiju nakon čega je izgradila voditeljsku karijeru, a malo ko zna da je završila dva fakulteta.
Iako prepoznatljiva kao vrcava i nasmijana, Ena, koja često obraduje pratioce na društvenim mrežama fotografijama u provokativnom izdanju i kao mlada djevojka bila ambiciozna i ozbiljno je shvatila svoje obrazovanje.
Nakon što je osnovnu i srednju školu završila u Novom Sadu, diplomirala je na Fakultetu za preduzetni menadžment na Univerzitetu Braća Karić.
Ipak se tu nije zaustavila, te je jednom prilikom otkrila da je diplomirala i na Akademiji za odnose sa javnošću.
Zanimljivosti
Koji znakovi Zodijaka se najbolje snalaze u životu?
"Od maja sam diplomirani menadžer. Želela sam da nadogradim potojeće znanje i naučim više o marketingu i predstavljanju proizvoda i usluga kako bih svom brendu kupaćih kostima pomogla da postane vidljiv, popularan i voljen", rekla je jednom prilikom Ena, prenosi Informer.
Inače, Ena je u dugogodišnjem braku sa biznismenom Nenadom Čankom s kojim ima dvoje djece.
Par živi u jednoj od najluksuznijih vila u Novom Sadu, a jednom prilikom je izjavila da bi suprugu oprostila i prevaru.
Najnovije
Najčitanije
20
17
19
54
19
49
19
40
19
37
Trenutno na programu