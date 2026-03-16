Jedna od najvećih američkih banaka postigla nagodbu u tužbi sa Epstinovim žrtvama

Banka Amerike postigla je nagodbu u građanskoj parnici koju su pokrenule žene koje tvrde da je banka olakšala seksualno zlostavljanje koje su pretrpjele od strane Džefrija Epštajna.

Sudski zapisi objavljeni u ponedjeljak potvrđuju da su advokati banke i tužioci 12. marta obavijestili okružnog sudiju SAD Džeda Rakofa o „principalno postignutom sporazumu“, izvještava Gardijan .

Uslovi još nisu poznati

Finansijski i drugi uslovi nagodbe nisu objavljeni, a sporazum još uvijek treba da odobri sudija Rakof. Advokati obe strane imaju rok do 27. marta da podnesu pravna dokumenta o nagodbi, a sudija je zakazao ročište za 2. april kako bi se razmotrilo njeno odobrenje.

Sigrid Mekoli, advokatica žena koje su tužile banku, rekla je: „Današnje rješavanje slučaja protiv Banke Amerike je još jedan korak na putu ka pravdi koju zaslužuju.“

Portparol Banke Amerike odbio je da komentariše slučaj.

Banka optužena za ignorisanje sumnjivih transakcija

Kolektivnu tužbu podnela je u oktobru žena pod pseudonimom Džejn Dou. U tužbi je druga najveća američka banka optužena da je ignorisala sumnjive finansijske transakcije povezane sa Epštajnom uprkos „obilju“ informacija o njegovim zločinima, stavljajući profit ispred zaštite žrtava.

Banka Amerike se branila rekavši da je tužilac samo tvrdio da je banka pružala rutinske usluge ljudima za koje se u to vrijeme nije znalo da su povezani sa Epštajnom, a svaku sugestiju o dubljem učešću nazvao je „slabom i neosnovanom“.

Međutim, sudija Rakof je u januaru presudio da se Banka Amerike mora suočiti sa optužbama da je svesno profitirala od Epštajnove trgovine ljudima u svrhu seksualne seksualne eksploatacije. Među transakcijama koje je tužilac istakao bile su isplate Epštajnu od strane Leona Bleka, milijardera i suosnivača kompanije Apolo Global Menadžment.

Nagodba izbjegava suđenje i svjedočenje milijardera

Blek je podnio ostavku na mesto izvršnog direktora kompanije Apolo 2021. godine nakon što je eksterna revizija utvrdila da je platio Epštajnu 158 miliona dolara za usluge poreskog i planiranja nasleđa. Blek je negirao bilo kakvu nezakonitu radnju i tvrdio da nije bio upoznat sa Epštajnovim kriminalnim aktivnostima.

Njegovo svjedočenje pod zakletvom pred advokatima tužioca i banke bilo je zakazano za 26. mart, ali zbog nagodbe vjerovatno se neće održati. Ukoliko sudija Rakof odobri nagodbu, suđenje, koje je trebalo da počne 11. maja, takođe će biti otkazano.

Advokati koji zastupaju Džejn Dou su ranije tužili druge institucije osumnjičene da su pomagale Epštajnu. Prošle godine su postigli nagodbu od 290 miliona dolara sa Džej Pi Morgan Čejsom i nagodbu od 75 miliona dolara sa Dojče bankom u ime Epštajnovih žrtava.

Džefri Epštajn je pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji na Menhetnu u avgustu 2019. godine, gdje je čekao suđenje po optužbama za trgovinu ljudima. Mrtvozornik je njegovu smrt proglasio samoubistvom.