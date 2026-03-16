Snažan zemljotres pogodio Grčku

16.03.2026
20:38
Zemljotres jačine 4,3 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas grčko ostrvo Krit, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Prema raspoloživim podacima, epicentar zemljotresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 35.1135 i dužine 23.8647 nedaleko od južne obale ostrva.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izvještaja o povređenima ili eventualnoj materijalnoj šteti.
#Earthquake (#σεισμός) possibly felt 1 min 1 sec ago in #Greece. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) March 16, 2026
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/02qKZhrO0h
