Kćerka izraelske ministarke pronađena mrtva: „Ako kažu da sam počinila samoubistvo, ne vjerujte“

16.03.2026

18:21

Šošana Strok (34), kćerka izraelske ministarke za nacionalne misije Orit Strok, pronađena je mrtva u svom domu na sjeveru Izraela, nakon što je prethodnih mjeseci javno iznosila teške optužbe o navodnom seksualnom i ritualnom zlostavljanju unutar porodice.

Njena smrt uslijedila je nakon što je posljednjih mjeseci javno iznosila teške optužbe protiv roditelja i brata, tvrdeći da su je od ranog d‌jetinjstva sistematski seksualno i ritualno zlostavljali. Okolnosti smrti su nejasne, javljaju izraelski mediji, prenosi Indeks.

Teške optužbe za zlostavljanje

Šošana Strok prošle godine prvi put je javno progovorila o, kako je opisala, ritualnom seksualnom zlostavljanju unutar vlastite porodice.

Tvrdila je da su je roditelji od njene druge i po godine prisiljavali na učestvovanje u ceremonijama tokom kojih je bila zlostavljana, drogirana i hipnotisana. Navela je i da ju je otac od njene 13. godine počeo seksualno iskorištavati u Tel Avivu radi finansijske koristi.

Osim seksualnog nasilja, detaljno je opisivala i takozvanu konverzijsku terapiju te rituale kojima se nastojao izbrisati njen lezbijski identitet.

U jednoj od objava opisala je „rituale u kojima bi homoseksualci i d‌jeca morali stavljati ruke na moja prsa kako bi me natjerali da shvatim da me privlače muškarci, a njih da shvate da ih privlače žene“.

Svoja iskustva dijelila je putem društvenih mreža, priznajući da su joj sjećanja i tjeskoba povezani s prepričavanjem traume bili izuzetno intenzivni.

Strah od ubistva

Neposredno prije smrti, Šošana je objavila izjavu kako bi jasno poručila da nije suicidalna. Njena prijateljica izjavila je da se Šošana nije namjeravala ubiti, već se bojala da bi je neko mogao ubiti, te da je bila usredsređena na postizanje pravde. Tu informaciju prenio je izraelski novinar Sefi Rahlevski, poznat po kritičkom izvještavanju o ortodoksnom judaizmu.

„Prema osobi koja je pratila Šošanu i razgovarala s njom juče, uopšte nije bila suicidalna. Naprotiv, stalno se bojala da će biti ubijena“, objavio je Rahlevski.

Sama Šošana ranije je citirala riječi druge žrtve ritualnog zlostavljanja:

„Zlostavljači su... zastupnici, rabini, moćni ljudi... ljudi koji bilo koga od nas mogu učiniti da nestane... Ako vam kažu da sam počinila samoubistvo – ne vjerujte... Prisutna sam. Postojim. I namjeravam ostati.“

Prema pisanju Jerusalem Posta, Šošana je pronađena mrtva u svom domu, ali detalji su i dalje šturi.

Oglasila se majka

Njena majka objavila je vijest o smrti na Facebooku, napisavši: "S bolnim srcem obavještavam o odlasku naše voljene kćeri, Šošane Ministar financija Bezalel Smotrich poručio je kako bi iskorištavanje tragedije za političke napade bilo "podlo i gnusno".

Policija je potvrdila da je istraga o smrti u toku, ali zvanični uzrok još nije objavljen.

Šošana je podnijela prijave zbog zlostavljanja u Italiji i Izraelu. U Izraelu njen slučaj vodi jedinica Lahav 433, zadužena za teške zločine i korupciju. U međuvremenu, sudska zabrana sprečava izraelske medije da izvještavaju o detaljima optužbi protiv njene porodice, zbog čega su provjereni međunarodni mediji postali glavni izvor informacija za javnost.

Pročitajte više

Возач остао заробљен испод СУВ-а након пада дизалице

Zanimljivosti

Vozač ostao zarobljen ispod SUV-a nakon pada dizalice

1 h

0
Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Neću čitati ekspoze, pročitao sam ga prije mjesec dana

2 h

14
Роберт Фицо

Svijet

Fico očekuje pritisak EU na Kijev kako bi se obnovio uvoz ruske nafte

2 h

0
Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Odluka o suspenziji zabrane kupovine ruske nafte uznemirila lidere EU

2 h

0

Više iz rubrike

Роберт Фицо

Svijet

Fico očekuje pritisak EU na Kijev kako bi se obnovio uvoz ruske nafte

2 h

0
Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Odluka o suspenziji zabrane kupovine ruske nafte uznemirila lidere EU

2 h

0
Снажна експлозија на аеродрому у Дубаију: Обустављени летови, појавио се и снимак из града

Svijet

Snažna eksplozija na aerodromu u Dubaiju: Obustavljeni letovi, pojavio se i snimak iz grada

3 h

0
Обавјештење за путнике: Јавни превоз иде у штрајк

Svijet

Obavještenje za putnike: Javni prevoz ide u štrajk

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

47

Vladimir Radmanović za ATV: Nikola Jokić je promijenio košarku

19

45

Nevjerovatan slučaj: Muškarac optužen za šverc mrava

19

44

Novinar iz FBiH srpske poslanike nazvao četnicima, incident i na konferenciji za medije

19

35

Nakon vikenda zakopali sjekire - postignut dogovor u Šumama Srpske

19

32

Vukanović: Neće proći Stanivukovićeva kandidatura

