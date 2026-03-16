Kćerka izraelske ministarke pronađena mrtva: „Ako kažu da sam počinila samoubistvo, ne vjerujte“

Šošana Strok (34), kćerka izraelske ministarke za nacionalne misije Orit Strok, pronađena je mrtva u svom domu na sjeveru Izraela, nakon što je prethodnih mjeseci javno iznosila teške optužbe o navodnom seksualnom i ritualnom zlostavljanju unutar porodice.

Njena smrt uslijedila je nakon što je posljednjih mjeseci javno iznosila teške optužbe protiv roditelja i brata, tvrdeći da su je od ranog d‌jetinjstva sistematski seksualno i ritualno zlostavljali. Okolnosti smrti su nejasne, javljaju izraelski mediji, prenosi Indeks.

Teške optužbe za zlostavljanje

Šošana Strok prošle godine prvi put je javno progovorila o, kako je opisala, ritualnom seksualnom zlostavljanju unutar vlastite porodice.

Tvrdila je da su je roditelji od njene druge i po godine prisiljavali na učestvovanje u ceremonijama tokom kojih je bila zlostavljana, drogirana i hipnotisana. Navela je i da ju je otac od njene 13. godine počeo seksualno iskorištavati u Tel Avivu radi finansijske koristi.

Daughter of Israeli minister Orit Strock, who suffered years of systematic ritualistic sexual abuse since the age of 2.5, led by her father and prominent rabbi Zvi Thau, was just reported to have commited suicide, a month after being once again…

Osim seksualnog nasilja, detaljno je opisivala i takozvanu konverzijsku terapiju te rituale kojima se nastojao izbrisati njen lezbijski identitet.

U jednoj od objava opisala je „rituale u kojima bi homoseksualci i d‌jeca morali stavljati ruke na moja prsa kako bi me natjerali da shvatim da me privlače muškarci, a njih da shvate da ih privlače žene“.

Svoja iskustva dijelila je putem društvenih mreža, priznajući da su joj sjećanja i tjeskoba povezani s prepričavanjem traume bili izuzetno intenzivni.

Strah od ubistva

Neposredno prije smrti, Šošana je objavila izjavu kako bi jasno poručila da nije suicidalna. Njena prijateljica izjavila je da se Šošana nije namjeravala ubiti, već se bojala da bi je neko mogao ubiti, te da je bila usredsređena na postizanje pravde. Tu informaciju prenio je izraelski novinar Sefi Rahlevski, poznat po kritičkom izvještavanju o ortodoksnom judaizmu.

„Prema osobi koja je pratila Šošanu i razgovarala s njom juče, uopšte nije bila suicidalna. Naprotiv, stalno se bojala da će biti ubijena“, objavio je Rahlevski.

Sama Šošana ranije je citirala riječi druge žrtve ritualnog zlostavljanja:

„Zlostavljači su... zastupnici, rabini, moćni ljudi... ljudi koji bilo koga od nas mogu učiniti da nestane... Ako vam kažu da sam počinila samoubistvo – ne vjerujte... Prisutna sam. Postojim. I namjeravam ostati.“

🔴 İsrail Yerleşimler ve Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock'un, 2,5 yaşından itibaren babası ve önde gelen bir hahamın cinsel istismarına maruz kaldığını iddia eden kızı Shoshana Strock ölü bulundu.



Prema pisanju Jerusalem Posta, Šošana je pronađena mrtva u svom domu, ali detalji su i dalje šturi.

Oglasila se majka

Njena majka objavila je vijest o smrti na Facebooku, napisavši: "S bolnim srcem obavještavam o odlasku naše voljene kćeri, Šošane Ministar financija Bezalel Smotrich poručio je kako bi iskorištavanje tragedije za političke napade bilo "podlo i gnusno".

Policija je potvrdila da je istraga o smrti u toku, ali zvanični uzrok još nije objavljen.

Šošana je podnijela prijave zbog zlostavljanja u Italiji i Izraelu. U Izraelu njen slučaj vodi jedinica Lahav 433, zadužena za teške zločine i korupciju. U međuvremenu, sudska zabrana sprečava izraelske medije da izvještavaju o detaljima optužbi protiv njene porodice, zbog čega su provjereni međunarodni mediji postali glavni izvor informacija za javnost.