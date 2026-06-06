Od junaka do tragičara: Vembanjama "poklonio" Niksima još jedan brejk

San Antonio Sparsi poraženi su od Njujork Niksa rezultatom 105:104 u drugoj utakmici NBA finala, te sada zaostaju 2:0 u seriji na četiri dobijene utakmice.

Viktor Vembanjama bio je tragičar Sparsa, koji su sredinom posljednje četvrtine gubili 14 poena razlike, potom napravili seriju 14:0 i vratili se u meč, a francuski centar je manje od minut prije kraja pogodio koš uz dodatno slobodno bacanje za kratkotrajno vođstvo domaćih.

Kod rezultata 104:104 i oko 14 sekundi do kraja, Džejlen Branson je promašio šut preko Vembanjame, koji je potom uhvatio skok. Umjesto mirnog napada za posljednji šut, Vembanjama je pokušao da doda Stefonu Kaslu, ali saigrač nije vidio loptu i ona je završila kod Bransona. U nastavku akcije Vembanjama je napravio prekršaj, a bek Niksa pogodio jedno od dva slobodna bacanja za 105:104.

Nakon tajm-auta, San Antonio je posljednji napad završio kroz Vembanjamu, koji je šutirao i promašio.