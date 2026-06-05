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Poznat datum i mjesto komemoracije i sahrane Edina Avdića

Autor:

ATV
05.06.2026 07:12

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Един Авдић, познати новинар и коментатор
Foto: Printscreen/Youtube/Udvajanje sa Milošem i Edinom

Komemoracija povodom smrti istaknutog sportskog novinara i komentatora Edina Avdića biće održana u subotu, 6. juna u Beogradu, saopšteno je putem zvaničnih kanala "X&O's Chat" podkasta.

Kako je navedeno, skup će početi u 13 časova u hotelu "Crowne Plaza", u sali "Exhibition", gdje će porodica, prijatelji, kolege i poštovaoci imati priliku da odaju posljednju počast.

Dva dana kasnije biće održana još jedna komemoracija u Sarajevu i ispraćaj na vječni počinak, odnosno u ponedjeljak, 8. juna.

Tačno vrijeme i mjesto biće naknadno objavljeni.

Vijest o smrti Edina Avdića potresla je sportsku javnost širom regiona. Dugogodišnji novinar, komentator i autor preminuo je u srijedu u 47. godini života, ostavivši iza sebe bogatu karijeru i dubok trag među kolegama, sportistima i publikom.

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Umro Edin Avdić

Edin Avdić

košarka

komemoracija

sahrana

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