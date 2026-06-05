Poznat datum i mjesto komemoracije i sahrane Edina Avdića

Autor:ATV
Komentari:0
Komemoracija povodom smrti istaknutog sportskog novinara i komentatora Edina Avdića biće održana u subotu, 6. juna u Beogradu, saopšteno je putem zvaničnih kanala "X&O's Chat" podkasta.
Kako je navedeno, skup će početi u 13 časova u hotelu "Crowne Plaza", u sali "Exhibition", gdje će porodica, prijatelji, kolege i poštovaoci imati priliku da odaju posljednju počast.
Dva dana kasnije biće održana još jedna komemoracija u Sarajevu i ispraćaj na vječni počinak, odnosno u ponedjeljak, 8. juna.
Tačno vrijeme i mjesto biće naknadno objavljeni.
Vijest o smrti Edina Avdića potresla je sportsku javnost širom regiona. Dugogodišnji novinar, komentator i autor preminuo je u srijedu u 47. godini života, ostavivši iza sebe bogatu karijeru i dubok trag među kolegama, sportistima i publikom.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Košarka
13 h0
Košarka
17 h0
Košarka
20 h1
Košarka
1 d0
Najnovije
10
14
10
03
10
01
09
57
09
53
Trenutno na programu