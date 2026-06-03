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Poznat uzrok smrti Edina Avdića

Autor:

ATV
03.06.2026 18:45

Komentari:

0
спортски коментатор Един Авдић
Foto: Screenshot/Youtube

Košarkaški novinar i komentator Edin Avdić preminuo je u 47. godini.

Kako prenosi portal „Radiosarajevo.ba“, Avdić je preminuo u svom stanu u Beogradu usljed iznenadnih srčanih problema.

Edin Avdić rođen je 19. juna 1979. godine u Sarajevu. Najširoj javnosti ostaće upamćen kao jedan od najboljih poznavalaca NBA i evropske košarke, te po svom energičnom i prepoznatljivom stilu prenošenja utakmica.

Един Авдић

Košarka

Ovo su momenti zbog kojih će se Edin Avdić pamtiti zauvijek

Diplomirao je novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, a prije novinarske karijere aktivno se bavio košarkom u omladinskim selekcijama KK Bosna. Karijeru je započeo na Federalnoj televiziji, zatim je radio na televiziji OBN, gdje je stekao veliku popularnost, da bi kasnije postao jedno od zaštitnih lica televizije „Arena sport“.

Njegove stručne analize i kolumne o košarci godinama su bile među najčitanijima u regionu, ostavivši dubok trag u sportskom novinarstvu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Umro Edin Avdić

Edin Avdić

košarka

Novinar

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