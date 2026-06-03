Poznat uzrok smrti Edina Avdića

Košarkaški novinar i komentator Edin Avdić preminuo je u 47. godini.

Kako prenosi portal „Radiosarajevo.ba“, Avdić je preminuo u svom stanu u Beogradu usljed iznenadnih srčanih problema.

Edin Avdić rođen je 19. juna 1979. godine u Sarajevu. Najširoj javnosti ostaće upamćen kao jedan od najboljih poznavalaca NBA i evropske košarke, te po svom energičnom i prepoznatljivom stilu prenošenja utakmica.

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Diplomirao je novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, a prije novinarske karijere aktivno se bavio košarkom u omladinskim selekcijama KK Bosna. Karijeru je započeo na Federalnoj televiziji, zatim je radio na televiziji OBN, gdje je stekao veliku popularnost, da bi kasnije postao jedno od zaštitnih lica televizije „Arena sport“.

Njegove stručne analize i kolumne o košarci godinama su bile među najčitanijima u regionu, ostavivši dubok trag u sportskom novinarstvu.