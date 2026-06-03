Preminuo poznati sportski novinar i komentator Edin Avdić

Autor:ATV
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Edin Avdić, poznati novinar i komentator iznenada je preminuo u 47. godini.
Dugo godina radio je kao komentator TV Arena Sport, bio je prepoznatljiv po svojim komentarima utakmica zajedno sa Nenadom Kostićem. Ova vijest potresla je čitav region, došla je iznenada i potpuno neočekivano.
Posebno je bio cijenjen zbog detaljnog poznavanja košarke, analitičkog pristupa i emotivnog načina komentarisanja utakmica. Pored prenosa, poznat je i po košarkaškim emisijama i podkastima u kojima analizira NBA, Evroligu i regionalnu košarku.
Uzrok smrti još nije poznat, ali je definitivno ovakav gubitak izuzetno težak za čitav Balkan koji je pratio košarku.
(Telegraf)
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