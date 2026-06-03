Logo
Large banner

Preminuo poznati sportski novinar i komentator Edin Avdić

Autor:

ATV
03.06.2026 17:49

Komentari:

0
Един Авдић, познати новинар и коментатор
Foto: Printscreen/Youtube/Udvajanje sa Milošem i Edinom

Edin Avdić, poznati novinar i komentator iznenada je preminuo u 47. godini.

Dugo godina radio je kao komentator TV Arena Sport, bio je prepoznatljiv po svojim komentarima utakmica zajedno sa Nenadom Kostićem. Ova vijest potresla je čitav region, došla je iznenada i potpuno neočekivano.

Posebno je bio cijenjen zbog detaljnog poznavanja košarke, analitičkog pristupa i emotivnog načina komentarisanja utakmica. Pored prenosa, poznat je i po košarkaškim emisijama i podkastima u kojima analizira NBA, Evroligu i regionalnu košarku.

Uzrok smrti još nije poznat, ali je definitivno ovakav gubitak izuzetno težak za čitav Balkan koji je pratio košarku.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Novinar

Umro Edin Avdić

Edin Avdić

Arena sport

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Школске клупе у учионици.

Hronika

Maloljetnik slao lažne dojave o bombama u bh. gradu

1 h

0
Нападнут руски аутобус

Svijet

Stravično: Objavljen snimak trenutka udara na ruski civilni autobus

1 h

0
Бањалука остаје у мраку: Ево гдје сутра неће бити струје

Banja Luka

Banjaluka ostaje u mraku: Evo gdje sutra neće biti struje

1 h

0
Крупни план жене која прима третман трепавица у спа центру, показујући прецизност и wегу.

Stil

Kako uvijač za trepavice može izmijeniti izgled očiju?

1 h

0

Više iz rubrike

кошаркаш Никола Топић

Košarka

KSS se hitno oglasio zbog Topića

6 h

0
3x3 Лиге Републике Српске

Košarka

Počinje sedma sezona 3x3 Lige Republike Srpske, poznato gdje je prenos

1 d

0
Црвена звезда добија новог тренера: Наводно постигнут договор

Košarka

Crvena zvezda dobija novog trenera: Navodno postignut dogovor

1 d

0
Дошао као звијезда, одлази уз велико поштовање: Коди Милер-Мекинтајер је био жртва промјена на Малом Калемегдану, а Делије ће га памтити по једном!

Košarka

Kodi Miler-Mekintajer došao kao zvijezda, a odlazi uz veliko poštovanje

1 d

1

  • Najnovije

19

15

Oglasila se ABA liga zbog smrti Edina Avdića

19

11

Blokada budžeta koči uvođenje NCTS sistema

19

07

Vozač poginuo nakon slijetanja automobilom u rijeku Unu

18

58

Centralne vijesti, 03.06.2026.

18

54

Darko Lazić o tragediji koja ga je zadesila: ''Ne mogu zamijeniti brata, ali sam uz njih''

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner