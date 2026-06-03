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Maloljetnik slao lažne dojave o bombama u bh. gradu

Autor:

ATV
03.06.2026 17:49

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Школске клупе у учионици.
Foto: Pixabay

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona uspješno su rasvijetlili krivično djelo „Lažno prijavljivanje“ koje je tokom maja izazvalo uznemirenost građana i prekide nastave u osnovnim školama na području Jajca.

Prema informacijama iz MUP-a SBK/KSB, na službene e-mail adrese škola u više navrata pristizale su lažne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama. Dojave su zaprimljene 5. maja u tri navrata, te 8. maja još dva puta, zbog čega su nadležne službe morale poduzimati hitne sigurnosne mjere i provjere, piše Crna-Hronika.

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Nakon opsežne istrage koju su vodili službenici Sektora kriminalističke policije MUP-a SBK/KSB, uz pomoć službenika OSA-e BiH i međunarodnih internet provajdera, te pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Travnik, identifikoan je osumnjičeni za slanje spornih poruka.

Po nalogu Opštinskog suda u Jajcu, 2. juna izvršen je pretres stambenog objekta na području opštine Jajce. Tokom pretresa od osobe N.M. (1975.) i maloljetnog lica rođenog 2012. godine privremeno su oduzeta dva mobilna telefona koja se dovode u direktnu vezu s izvršenjem krivičnog djela „Lažno prijavljivanje“.

Iz policije navode da će sve dalje istražne radnje biti provođene pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Travnik i u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima FBiH.

Uprava policije ovom prilikom uputila je i apel roditeljima i starateljima da pojačaju nadzor nad korištenjem interneta i pametnih telefona kod djece. Naglašavaju da ono što maloljetnici često smatraju bezazlenom šalom može imati ozbiljne pravne posljedice, uključujući krivičnu odgovornost, policijske pretrese, oduzimanje elektronskih uređaja i značajne materijalne troškove.

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Policija upozorava da lažne dojave izazivaju paniku među građanima, uznemiravaju učenike i roditelje te nepotrebno angažuju policiju, hitnu pomoć, vatrogasce i druge sigurnosne službe koje u tom trenutku mogu biti potrebne na drugim hitnim intervencijama.

Nadležni pozivaju roditelje da razgovaraju s djecom o odgovornom ponašanju u digitalnom prostoru kako bi se spriječili slični incidenti u budućnosti.

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Tagovi :

Jajce

maloljetnici

dojava o bombi

Policija

Škola

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