Logo
Large banner

Uhapšen Paljanin zbog sumnje da je podmetnuo bombu pod vozilo ljekara

Autor:

Ognjen Matavulj
03.06.2026 16:14

Komentari:

0
Ухапшен Паљанин због сумње да је подметнуо бомбу под возило љекара
Foto: ATV

Strajko Đurić iz Pala uhapšen je zbog sumnje da je juče podmetnuo bombu pod automobil ljekara Miladina B. koja se nije aktivirala, saznaje ATV.

Kako saznajemo radilo se o ručnoj bombi koja je bila podmetnuta pod vozilo. Srećom bomba je na vrijeme uočena i sve je prijavljeno policiji koja je obezbjedila vozilo do dolaska stručnog tima koji je jutros uklonio eksplozivnu napravu. Motiv napada nije poznat i detaljno se istražuje.

Доктор

Društvo

U petak štrajk upozorenja zdravstvenih radnika

U PU Istočno Sarajevo navode da se S.Đ. sumnjiči da je juče oko 18.55 časova ispod vozila, koje se nalazila na parkingu ispred porodične kuće oštećenog, postavio bombu.

”Preduzimanjem operativnih mjera i radnji i uz pomoć sistema video nadzora javnih površina na području Grada Istočno Sarajevo, policijski službenici su došli do saznanja da se u vezi sa događajem dovodi S.Đ. koji je lišen slobode”, saopštila je PU Istočno Sarajevo.

O svemu je obaviješten tužilac Okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo koji je cijeli slučaj kvalifikovao kao krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.

Руковање

Ekonomija

Biznismen iz Srpske preuzima kompanije u osam država?

”Po naredbi Osnovnog suda u Sokocu izvršen je pretres vozila, kuće i pomoćnih objekata u Palama, koje koristi osumnjičeni. Tom prilikom pronađena je puška, jedna bomba i više metaka”, navode u policiji.

Nakon kriminalističke obrade osumnjičeni će biti predat u nadležnost tužilaštva.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Bomba

Podmetnuta bomba

Pale

hapšenje

Policija

Strajko Đurić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

медвјед звијер дивља животиња

Svijet

Planinar je samo prolazio, a onda se dogodilo nezamislivo: Ovo je natjeralo medvjedicu na napad

1 h

0
Полицијско ауто

Društvo

Za svega pet dana kažnjeno skoro 3.000 vozača

1 h

0
Рамско језеро

Društvo

Potopljeni svijet u BiH krije mnoge tajne iz istorije

1 h

0
Муња и торнадо погодили село.

Svijet

Pogledajte trenutak udara: Tornado u Italiji obarao drveće i tezge na pijaci

1 h

0

Više iz rubrike

Полиција Србија

Hronika

Todorović: Slijedi identifikacija tijela pronađenog u Badovincima

3 h

0
Осуђен бахати полицајац: Пјешаку прислонио пиштољ на главу због упозорења да пребрзо вози!

Hronika

Osuđen bahati policajac: Pješaku prislonio pištolj na glavu zbog upozorenja da prebrzo vozi!

3 h

0
Dalibor Mandić

Hronika

Mandiću smanjena kazna za ubistvo Ariela Bogdanovića!

3 h

4
Потрага за дјечаком у Дрини

Hronika

Okončana potraga za dječakom, pronađeno tijelo predato MUP-u Srbije radi identifikacije

4 h

0

  • Najnovije

16

54

Peskov: Napad na autobus - novi zločin kijevskog režima

16

54

''Ma, kakvi skupo'': Novi proizvodi stigli na banjalučku Tržnicu

16

45

Alarm iz Brisela: Čak 1,3 miliona radnih mjesta u Evropi pred gašenjem!

16

42

Muškarac nožem izbo ljubavnicu u tržnom centru: Horor u Rumuniji

16

41

Sabalenka se raspala i na nestvaran način ispala sa Rolan Garosa

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner