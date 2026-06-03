Uhapšen Paljanin zbog sumnje da je podmetnuo bombu pod vozilo ljekara

Autor:Ognjen Matavulj
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Strajko Đurić iz Pala uhapšen je zbog sumnje da je juče podmetnuo bombu pod automobil ljekara Miladina B. koja se nije aktivirala, saznaje ATV.
Kako saznajemo radilo se o ručnoj bombi koja je bila podmetnuta pod vozilo. Srećom bomba je na vrijeme uočena i sve je prijavljeno policiji koja je obezbjedila vozilo do dolaska stručnog tima koji je jutros uklonio eksplozivnu napravu. Motiv napada nije poznat i detaljno se istražuje.
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U PU Istočno Sarajevo navode da se S.Đ. sumnjiči da je juče oko 18.55 časova ispod vozila, koje se nalazila na parkingu ispred porodične kuće oštećenog, postavio bombu.
”Preduzimanjem operativnih mjera i radnji i uz pomoć sistema video nadzora javnih površina na području Grada Istočno Sarajevo, policijski službenici su došli do saznanja da se u vezi sa događajem dovodi S.Đ. koji je lišen slobode”, saopštila je PU Istočno Sarajevo.
O svemu je obaviješten tužilac Okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo koji je cijeli slučaj kvalifikovao kao krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.
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”Po naredbi Osnovnog suda u Sokocu izvršen je pretres vozila, kuće i pomoćnih objekata u Palama, koje koristi osumnjičeni. Tom prilikom pronađena je puška, jedna bomba i više metaka”, navode u policiji.
Nakon kriminalističke obrade osumnjičeni će biti predat u nadležnost tužilaštva.
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