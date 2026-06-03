Uhapšen Paljanin zbog sumnje da je podmetnuo bombu pod vozilo ljekara

Strajko Đurić iz Pala uhapšen je zbog sumnje da je juče podmetnuo bombu pod automobil ljekara Miladina B. koja se nije aktivirala, saznaje ATV.

Kako saznajemo radilo se o ručnoj bombi koja je bila podmetnuta pod vozilo. Srećom bomba je na vrijeme uočena i sve je prijavljeno policiji koja je obezbjedila vozilo do dolaska stručnog tima koji je jutros uklonio eksplozivnu napravu. Motiv napada nije poznat i detaljno se istražuje.

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U PU Istočno Sarajevo navode da se S.Đ. sumnjiči da je juče oko 18.55 časova ispod vozila, koje se nalazila na parkingu ispred porodične kuće oštećenog, postavio bombu.

”Preduzimanjem operativnih mjera i radnji i uz pomoć sistema video nadzora javnih površina na području Grada Istočno Sarajevo, policijski službenici su došli do saznanja da se u vezi sa događajem dovodi S.Đ. koji je lišen slobode”, saopštila je PU Istočno Sarajevo.

O svemu je obaviješten tužilac Okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo koji je cijeli slučaj kvalifikovao kao krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.

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”Po naredbi Osnovnog suda u Sokocu izvršen je pretres vozila, kuće i pomoćnih objekata u Palama, koje koristi osumnjičeni. Tom prilikom pronađena je puška, jedna bomba i više metaka”, navode u policiji.

Nakon kriminalističke obrade osumnjičeni će biti predat u nadležnost tužilaštva.