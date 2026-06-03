Todorović: Slijedi identifikacija tijela pronađenog u Badovincima

Inspektor Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije u Bogatiću Petar Todorović izjavio je Srni da se tijelo koje je pronađeno na obali rijeke Drine kod Badovinca vodi kao N.N. i da će identifikacijom biti utvrđeno da li je riječ o nestalom dječaku iz Republike Srpske.

Todorović je rekao Srni da policije Malog Zvornika i Zvornika sarađuju u ovom slučaju sa Višim javnim Tužilaštvom u Šapcu.

On je naveo da nije direktno uključen u slučaj, te da ne zna u kakvom je stanju pronađeni leš, naglasivši da slijedi identifikacija.

Hronika Okončana potraga za dječakom, pronađeno tijelo predato MUP-u Srbije radi identifikacije

"Pronađeno je telo. Da li se radi o licu sa Vašeg područja, to ne znamo dok se ne izvrši identifikacija", kaže Todorović.

U koritu Drine, na dijelu u nadležnosti Srbije, pronađeno je tijelo za koje se pretpostavlja da pripada dječaku nestalom 26. maja u rijeci u blizini zvorničkog naselja Branjevo i ono je predato u nadležnost MUP-a Srbije radi identifikacije i sprovođenja zakonom predviđenih procedura, saopšteno je danas iz Profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Zvornik.