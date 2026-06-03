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Osuđen bahati policajac: Pješaku prislonio pištolj na glavu zbog upozorenja da prebrzo vozi!

Autor:

Ognjen Matavulj
03.06.2026 13:52

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Осуђен бахати полицајац: Пјешаку прислонио пиштољ на главу због упозорења да пребрзо вози!
Foto: pixabay

Osnovni sud u Novom Gradu pravosnažno je osudio graničnog policajca M.V. iz Kozarske Dubice zbog napada na pješaka Z.I. koga je izudarao i prislonio mu pištolj na glavu nakon što ga je upozorio da prebrzo vozi!

Policajac je oglašen krivim za nanošenje tjelesnih povreda. Izrečena mu je mizerna uslovna kazna od tri mjeseca zatvora, koja se neće izvršiti ukoliko u narednih godinu i po dana ne počinio novo krivično djelo ili oštećenom Z.I. ne isplati 4.000 KM. Presuda je izrečena nakon što je Z.I. sa tužilaštvom sklopio sporazum o priznanju krivice.

Sve se odigralo 24. jula 2022. godine u Novom Gradu. U presudi se navodi da je granični policajac napao Z.I. koji se ulicom kretao kao pješak i koji ga je prethodno upozorio zbog navodno brze vožnje.

”Optuženi je izašao iz svog privatnog automobila, te je repetirao službeni pištolj ”glok 17” i prislonio ga na prsa i glavu oštećenom. Potom ga je otvorenom pesnicom više puta udario u lice”, navodi se u presudi.

Pojašnjava se policajac M.V. potom uhvatio pješaka za ruku i pokušao da ga uvuče u svoj automobil, pri tom urlajući: ”Ulazi u auto, ja sam službeno lice”.

”Od oštećenog je pokušao da oduzme torbicu, traživši dokumenta i ponavljajući povišenim tonom: ”Ja sam službeno lice”. Nakon toga je, držeći pištolj u ruci udario oštećenog u lice, a onda je sjeo u auto i odvezao se”, navodi se u presudi.

Dodaje se da je Z.I. u ovom napadu zadobio krvne podlive na licu (veličine dlana), te bolno ograničene pokrete vrata.

Presudom od graničnog policajca M.V. trajno je oduzet pištolj ”glok 17” sa okvirom bez municije, koji je vraćen Graničnoj policiji BiH.

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Tagovi :

Osuđen bahati policajac

MUP Republike Srpske

GP Kozarska Dubica

Osnovni sud Novi Grad

pištolj

prijetnja

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