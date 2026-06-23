Oglasila se policija: Četvoro povrijeđenih u udesu u Čelincu

Foto: ATV

Četiri osobe povrijeđene su danas, 23. juna, u saobraćajnoj nezgodi u mjestu Gornji Čelinac, na magistralnom putu Čelinac-Kotor Varoš, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Banjaluka.

U udesu su učestvovala dva putnička i jedno teretno vozilo. Vozači putničkih automobila i suvozač prevezeni su na Univerzitetski klinički centar (UKC) Republike Srpske, dok je vozaču teretnog vozila pomoć ukazana na licu mjesta. Uviđaj obavljaju pripadnici Policijske stanice Čelinac, a na dionici gdje se dogodila nezgoda saobraćaj je obustavljen.

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