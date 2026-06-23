Težak udes na putu između Bosanskog Petrovca i Livna

Autor:ATV redakcija
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Na putu između Bosanskog Petrovca i Livna, danas se dogodio udes, u kojem su učestvovala, između ostalog, i dva motocikla, a sumnja se da ima mrtvih.
Očevici javljaju da je do udesa došlo u mjestu Crljivica, prenose Nezavisne novine.
Policija se još uvijek nije oglasila o ovom slučaju.
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Naknadno će biti poznato više informacija nakon što obave uviđaj
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