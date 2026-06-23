U Sarajevu otkrivena 42 ilegalna migranta

Služba za poslove sa strancima BiH otkrila je na području sarajevske opštine Ilidža 42 strana državljanina bez zakonitog boravka u BiH.

Tokom jutrošnjih kontrola na području Ilidže, identifikovana su dva državljana Pakistana osumnjičena za krijumčarenje migranata, te državljanin Sudana koji se dovodi u vezu sa prekograničnim kriminalnim aktivnostima koje predstavljaju prijetnju javnoj bezbjednosti, saopšteno je iz Službe za poslove sa strancima BiH.

Republika Srpska Košarac: Političkom Sarajevu ostaje samo da broji uspjehe Srpske

Prilikom kontrole stambenog objekta korištenog za ilegalni smještaj migranata zatečena su 34 strana državljanina - 21 državljanin Bangladeša, deset državljana Pakistana i tri državljana Nepala.

Utvrđeno je da su ova lica ilegalno ušla u BiH iz pravca Crne Gore.

Kontrolom jednog nelegalnog takozvanog "divljeg hotela" zatečeno je još osam stranih državljana bez zakonitog boravka u BiH.

Državljaninu Sudana, koji posjeduje privremenu boravišnu dozvolu Rumunije, otkazan je bezvizni boravak u BiH, izrečena mjera protjerivanja i određeno stavljanje pod nadzor u Imigracioni centar u Istočnom Sarajevu.

Svijet Portir u bolnici jeo ljudsko meso: Skladištio dijelove tijela kod kuće i na radnom mjestu

Mjere protjerivanja izrečene su i dvojici državljana Pakistana i oni su smješteni pod nadzor u Imigracioni centar u Istočnom Sarajevu.

Ostali strani državljani upućeni su u Privremeni prihvatni centar Blažuj na dalje

postupanje.

Vlasnicima objekata izrečene su prekršajne sankcije i preduzete zakonom propisane mjere iz nadležnosti Službe za poslove sa strancima.

Današnje aktivnosti realizovane su u saradnji sa Graničnom policijom BiH, čiji su policijski službenici, postupajući po usmenoj naredbi Okružnog javnog tužilaštva Trebinje, pružili asistenciju službenicima Službe za poslove sa strancima.

Srbija Udario djevojku, pa se dao u bijeg pješke: Za njim ranije raspisano čak 15 potraga

"Ove aktivnosti predstavljaju nastavak odlučne borbe protiv ilegalnih migracija, krijumčarenja ljudi i svih oblika zloupotrebe boravka stranaca na teritoriji BiH", navodi se u saopštenju.

(SRNA)