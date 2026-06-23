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U Sarajevu otkrivena 42 ilegalna migranta

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 13:14

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Полицијско ауто
Foto: Pexel/Pixabay

Služba za poslove sa strancima BiH otkrila je na području sarajevske opštine Ilidža 42 strana državljanina bez zakonitog boravka u BiH.

Tokom jutrošnjih kontrola na području Ilidže, identifikovana su dva državljana Pakistana osumnjičena za krijumčarenje migranata, te državljanin Sudana koji se dovodi u vezu sa prekograničnim kriminalnim aktivnostima koje predstavljaju prijetnju javnoj bezbjednosti, saopšteno je iz Službe za poslove sa strancima BiH.

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Prilikom kontrole stambenog objekta korištenog za ilegalni smještaj migranata zatečena su 34 strana državljanina - 21 državljanin Bangladeša, deset državljana Pakistana i tri državljana Nepala.

Utvrđeno je da su ova lica ilegalno ušla u BiH iz pravca Crne Gore.

Kontrolom jednog nelegalnog takozvanog "divljeg hotela" zatečeno je još osam stranih državljana bez zakonitog boravka u BiH.

Državljaninu Sudana, koji posjeduje privremenu boravišnu dozvolu Rumunije, otkazan je bezvizni boravak u BiH, izrečena mjera protjerivanja i određeno stavljanje pod nadzor u Imigracioni centar u Istočnom Sarajevu.

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Mjere protjerivanja izrečene su i dvojici državljana Pakistana i oni su smješteni pod nadzor u Imigracioni centar u Istočnom Sarajevu.

Ostali strani državljani upućeni su u Privremeni prihvatni centar Blažuj na dalje

postupanje.

Vlasnicima objekata izrečene su prekršajne sankcije i preduzete zakonom propisane mjere iz nadležnosti Službe za poslove sa strancima.

Današnje aktivnosti realizovane su u saradnji sa Graničnom policijom BiH, čiji su policijski službenici, postupajući po usmenoj naredbi Okružnog javnog tužilaštva Trebinje, pružili asistenciju službenicima Službe za poslove sa strancima.

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"Ove aktivnosti predstavljaju nastavak odlučne borbe protiv ilegalnih migracija, krijumčarenja ljudi i svih oblika zloupotrebe boravka stranaca na teritoriji BiH", navodi se u saopštenju.

(SRNA)

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Ilidža

Sarajevo

Migranti

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