Misteriozni nestanak dobio najgori epilog? Tijelo djevojčice pronađeno u parku

Užas i nevjerica vladaju u velškom gradiću Blejna nakon što je u lokalnom parku pronađeno tijelo ženske osobe, samo nekoliko dana nakon što je iz centra grada misteriozno nestala 14-godišnja tinejdžerka.

Policija je odmah blokirala cijelo područje i pokrenula opsežnu istragu ubistva!

Potraga završena na najgori mogući način

Pripadnici policije Gventa došli su do stravičnog otkrića u parku Dafrin u Blejni, u Velsu, sinoć, 22. juna, neposredno poslije 22 časa. Prema prvim informacijama, porodica 14-godišnje djevojčice Lili, čiji je nestanak ranije prijavljen, odmah je obaviještena o ovom pronalasku.

Iako zvanična identifikacija tijela još uvijek nije izvršena, svi tragovi ukazuju na najgori scenario. Nesrećna Lili posljednji put je viđena u subotu oko 18.50 časova u Glavnoj ulici (Haj Strit) u Blejni, nakon čega joj se izgubio svaki trag.

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Policija je ranije uputila apel javnosti, opisujući djevojčicu kao bjelkinju, visoku oko 160 centimetara, srednje građe i sa dugom crnom kosom, nadajući se da će je pronaći živu. Nažalost, potraga je okončana jezivim pronalaskom u parku.

Na terenu veliki broj inspektora: Zajednica u strahu

Mjesto zločina je potpuno izolovano, a na terenu je angažovan veliki broj policijskih snaga i forenzičara koji češljaju svaki pedalj parka u potrazi za dokazima koji bi mogli dovesti do ubice.

Oglasio se glavni inspektor

Viši istražni službenik, glavni inspektor Stiven Tomas, svjestan je panike koja je zavladala među građanima: „Potpuno razumijemo da će ovo izazvati ogromnu uznemirenost i zabrinutost u našim zajednicama. Trenutno imamo veliko policijsko prisustvo u ovom području dok je u toku intenzivna istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragične smrti.“

Inspektor je dodao da su službenici na terenu dostupni svim uplašenim građanima za razgovor i apelovao na apsolutno sve koji imaju bilo kakvu informaciju, ili su vidjeli nešto sumnjivo u subotu uveče, da se hitno jave policiji putem zvaničnih kanala. Klupko ovog svirepog zločina tek je počelo da se odmotava, piše "The Sun"