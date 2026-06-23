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Dodik: Krajnje cinična reakcija SDA - istina boli

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 12:20

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Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Foto: ATV

Krajnje cinično djeluje reakcija SDA na izjavu šefa diplomatije Gideona Sara koju je dao tokom razgovora sa srpskim članom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović.

"Nije islamofobija reći istinu. Nije propaganda ukazati na namjeru bošnjačkih stranaka da dominiraju nad Srbima i Hrvatima. Ali je antisemitizam uskraćivati jevrejskom narodu, nad kojim je sproveden najveći genocid, pravo da se brani. Još neukusnije djeluje falsifikovanje istorije, pozivanje na navodne zasluge iz prošlosti, uz istovremeno organizovanje skupova podrške Hamasu i Hezbolahu. Kada SDA moli da BiH ostane jedina kolonija, protektorat u kojem stranac odlučuje, a istovremeno izjavu izraelskog ministra Sara o ugroženosti hrišćana u BiH smatra miješanjem u unutrašnja pitanja, onda je to čista tragikomedija", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Dodik dodaje da zbog SDA i njoj sličnih, BiH gotovo da više nema unutrašnjih pitanja jer su se u svakoj stranci umiješali.

"Pohvalno je što se SDA, bar na trenutak, sjetila konstitutivnih naroda i Ustava, samo je zaboravila da se s narodima dogovara, a ne nameće im se, da se Ustav poštuje, a ne izvrgava ruglu. Istina boli, a ministar Sar je samo istinu izgovorio. A, ako Bošnjaci žele da pokažu poštovanje jevrejskom narodu, onda treba da predaju Hagadu Izraelu, a ne da je nosaju po svijetu i izvrgavaju je ruglu", navodi Dodik reagujući na saopštenje SDA nakon Cvijanovićevog sastanka sa Sarom.

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Milorad Dodik

SDA

Bošnjaci

Gideon Sar

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