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Minić: Nastavićemo realizaciju prioritetnih projekata

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 11:30

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић на конференцији за медије
Foto: ATV

Saradnja Srpske i Srbije odlična i da će biti nastavljena realizacija prioritetnih projekata, među kojima su i infrastukturni, rekao je premijer Republike Srpske Savo Minić.

"Nastavićemo aktivnosti koje se odnose na realizaciju niza zajedničkih projekata od privrede kulture, nauke, priznavanja licenci, zatim formiranje radih grupa u nauci i u kulturi, učestvovanje Srpske u fondovima za nauku Srbije", rekao je Minić na konferenciji za novinare nakon sastanka sa premijerom Srbije Đurom Macutom.

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On je istakao da je na sastanku razgovarano i o formiranju nastavnih i naučnih konzorcijuma Republike Srpske i Srbije.

"Drina je kičma našeg naroda. Jedna smo narod i želimo se integrisati u svakom smislu. Imamo isti jezik, kulturu i tradiciju", istakao je Minić.

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Savo Minić

Republika Srpska

Predsjednik Vlade

Srbija

Đuro Macut

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