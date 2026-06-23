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Policija uputila hitan apel roditeljima

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 09:49

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Ручке од тротинета.
Foto: Pexels

Policijska uprava Zvornik uputila je dramatičan apel roditeljima, starateljima i svim učesnicima u saobraćaju da strogo poštuju zakon kada je u pitanju vožnja električnih trotineta, nakon što je zabilježen zabrinjavajući porast povrijeđene djece.

Kako je saopšteno, u posljednje vrijeme registrovan je veći broj nesreća u kojima su glavne žrtve upravo maloljetnici.

"Na području koje operativno pokriva Policijska uprava Zvornik u proteklom periodu evidentirano je pet slučajeva u kojima su maloljetna lica, mlađa od 14 godina, zadobila povrede usljed pada sa električnih trotineta, pri čemu su u pojedinim slučajevima povrede bile teže prirode", upozoravaju iz PU Zvornik.

Šta kaže zakon? Ovo su stroga pravila za vožnju trotineta:

Iz policije podsjećaju da Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH jasno propisuje ko i kako smije da upravlja lakim ličnim električnim vozilima:

Trotinetom smije da upravlja samo lice koje je navršilo 14 godina života. Djeci ispod ove granice vožnja je zabranjena!

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Vozač mora da posjeduje identifikacionu potvrdu i naljepnicu za vozilo.

Neophodna je potvrda o poznavanju propisa o bezbjednosti saobraćaja (koju izdaje nadležni zavod) ili vozačka dozvola bilo koje kategorije.

Vozač je dužan da tokom vožnje na glavi nosi propisno zakopčanu zaštitnu kacigu.

Prevoženje drugih lica na trotinetu je strogo zabranjeno.

Policijska uprava Zvornik posebno apeluje na roditelje da budu odgovorni, da ne omogućavaju djeci upravljanje električnim trotinetima ukoliko ne ispunjavaju zakonske uslove, te da ih aktivno upoznaju sa opasnostima koje nosi neodgovorno učešće u saobraćaju.

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Tagovi :

PU Zvornik

električni trotinet

Roditelji

teške povrede

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