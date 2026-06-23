Osvojio treće mjesto u Zvezdama Granda: Oglasio se Banjalučanin Saša Stojaković

Autor:ATV redakcija
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Banjalučanin Saša Stojaković osvojio je treće mjesto u finalu muzičkog takmičenja "Zvezde Granda".
On se na Fejsbuku zahvalio publici na velikoj podršci.
Mladi pjevač poručio je da mu je više od plasmana značila podrška koju je dobio tokom deset mjeseci takmičenja, te najavio nove planove u muzičkoj karijeri.
"Ljudi moji dragi, hvala na ogromnoj podršci unazad 10 mjeseci, posebno u finalnoj večeri i svima vama koji ste glasali, hvala vam 35.711 puta! Za mene je to najveća pobjeda koliku podršku svih vas sam dobio. Rezultat je top 3, osvojio sam treće mjesto u finalu najjačeg takmičenja na Balkanu. Ovako velika podrška publike za mene je veliki vjetar u leđa i potvrda da sve što sam radio od početka mog muzičkog puta je imalo smisla", napisao je Stojaković na društvenoj mreži Fejsbuk.
Ističe da se osjeća veoma ponosno i ispunjeno, kao i da veliku zahvalnost duguje mentorki Ceci i svima koji su bili dio njegovog muzičkog puta.
"U skorije vrijeme imam neke planove zbog čega sam i dobio motiv za prijavljivanje u ‘Zvezde Granda’, ovo je tek početak", zaključio je Stojaković.
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