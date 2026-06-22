Blagojević: Pozicija Srpske u svijetu danas značajno drugačija

Republika Srpska danas ima značajno drugačiju poziciju u svijetu nego ranije, tokom Bajdenove administracije, koja je bila neprijateljski nastrojena prema Srbima u Republici Srpskoj i BiH, rekao je u emisiji Aktuelno Rod Blagojević, bivši guverner Ilinoisa i bliski saradnik američkog predsjednika Donalda Trampa.

"Postiže se veliki napredak. Takođe vidim značajnu priliku, a već i konkretne pomake, kada je riječ o dovođenju ekonomskih mogućnosti u Republiku Srpsku kroz američke kompanije i investicije", rekao je Blagojević.

Lider poput Milorada Dodika, koji brani prava srpskog naroda, nije važan samo za ljude u Republici Srpskoj, već i za razvoj boljih odnosa sa Sjedinjenim Državama, a posebno sa Donaldom Trampom, kaže Blagojević.

"Ono što mogu da predvidim kada je riječ o budućnosti, i to ne tako dalekoj budućnosti, u danima, sedmicama i mjesecima koji dolaze, jeste da trenutno postoji praznina u Evropi, posebno u njenom istočnom i centralnom dijelu. Viktor Orban je doživio poraz i više nije politička figura kakva je bio ranije u Mađarskoj. Mislim da bi predsjednik Tramp mogao pronaći novog najboljeg prijatelja u ovom dijelu Evrope, ukoliko prihvati Milorada Dodika", naveo je Blagojević.

Njegovo liderstvo i način na koji se bori za svoj narod upravo su osobine koje Tramp cijeni i poštuje, kaže Blagojević.

"Zato mogu zamisliti dan kada bi, iskreno govoreći, Milorad Dodik mogao postati novi Viktor Orban kada je riječ o odnosima sa predsjednikom Trampom i odnosima između Sjedinjenih Američkih Država i Republike Srpske", rekao je Blagojević.

Pored ukidanja sankcija, Srpska je, kaže, uspjela da visokog predstavnika izbaci iz igre.

"Kristijan Šmit je, da upotrebim čuvenu Trampovu rečenicu iz emisije "Pripravnik", otpušten. Njega više nema i to je dobra stvar. Sada bi trebalo ukinuti finansiranje Kancelarije visokog predstavnika i potpuno je raspustiti. Ne bi trebalo da postoji institucija visokog predstavnika, čovjeka iz strane zemlje kojeg niko nije izabrao, a koji upravlja drugom zemljom i oduzima prava njenim narodima. U ovom slučaju, oduzima prava srpskom narodu u Republici Srpskoj, pravo na samoupravu, pravo na autonomiju, pravo da slobodno bira svoje predstavnike na izborima koji su slobodni i pošteni. Zato je činjenica da je Kristijan Šmit otišao još jedan pozitivan korak", rekao je Blagojević.

Iako je, kaže, Dejtonski mirovni sporazum okončao rat devedesetih godina, on nikada nije bio zamišljen kao konačno rješenje niti kao trajni ustavni okvir za narode u Republici Srpskoj, BiH ili hrvatskim dijelovima Federacije BiH. On je bio okvir za zaustavljanje nasilja i početak novog procesa.

"Smatram da sada svjetski lideri, a posebno Sjedinjene Države, moraju preuzeti važnu ulogu i podići sve na viši nivo. Taj viši nivo treba da bude zasnovan na osnovnim principima na kojima su osnovane Sjedinjene Američke Države. A to je pravo naroda na samoupravu. U ovom slučaju, pravo srpskog naroda da upravlja sam sobom. Ne da predstavnici iz Njemačke sjede u Sarajevu i glume visokog predstavnika, nameću odluke, proglašavaju krivičnim djela koja to nisu i diktiraju kako će ljudi živjeti. Ne da Srbima zabranjuju da slave 9. januar i Svetog arhiđakona Stefana, niti da kriminalizuju obilježavanje Dana Republike Srpske", naveo je Blagojević.

Kada se, kaže, Dodik odlučio suprotstavi svemu tome, pokazao je veliko liderstvo i hrabrost.

"Ali sve su to samo početni koraci. Sada je potrebna reforma Dejtonskog sporazuma i novi ustavni okvir koji će zaštititi prava srpskog naroda", naveo je Blagojević.

Prošlo je više od trideset godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Blagojević je optimista kada je u pitanju postepeno povlačenje međunarodne zajednice iz direktnog upravljanja političkim procesima, posebno u BiH.

"Iskreno, optimista sam i mislim da bi se to moglo dogoditi u relativno bliskoj budućnosti. Ne za mnogo godina, već možda za nekoliko mjeseci ili godinu-dvije. Ovo je trenutak koji treba iskoristiti", naveo je Blagojević ističući da Tramp ne razmišlja kao njegovi prethodnici i da neće slijepo slijediti stavove Evropske unije ili NATO-a.

Odlazak Kristijana Šmita iz BiH je dobra stvar. Međutim, posljedice nekih njegovih odluka tek će se vidjeti. Jedna od njih je i uvođenje takozvanih novih izbornih tehnologija, odnosno glasačkih mašina u BiH.

"Iskreno, to me zabrinjava. Vjerujem da izbori mogu biti namješteni. Vjerujem da se glasovi mogu krasti. To znam kao demokrata iz Čikaga. Politika u Čikagu je poznata po takvim stvarima. Predsjednik Obama i ja smo politički stasavali u isto vrijeme u Čikagu. Poznajem ga još od 1995. godine. Kada bismo obojica bili pod zakletvom i polagali test na detektoru laži, morali bismo priznati da dobro znamo kako se kradu glasovi i kako se manipuliše izborima. Jedan dio tog problema odnosi se i na zloupotrebu tehnologije. Dakle, ako ste zabrinuti zbog tehnologije koja će se koristiti na izborima u oktobru, a koju bi kontrolisala vlast u Sarajevu, mislim da su apsolutno opravdane brige ljudi", rekao je Blagojević.

Zato je, kaže, veoma važno preduzeti sve moguće mjere kako bi se zaštitio integritet izbora koji predstoje u oktobru.

Svijet sa velikom pažnjom prati razvoj odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Potpisan je memorandum o razumijevanju.

"Ne vjerujem da će to dovesti do trajnog mira. Mislim da imamo posla sa iranskom vladom koju su preuzele snage radikalnog islama. Te snage su izvozile radikalni islam putem terorističkih organizacija i terorističkih akata. One su veoma aktivne i prisutne u Federaciji BiH, kao i u strukturama vlasti u Sarajevu. Takođe su veoma zainteresovane za stvaranje unitarne bosanske države koja bi postepeno i sistematski etnički očistila Srbe iz Republike Srpske i natjerala ih da odu u druge krajeve, najvjerovatnije u Srbiju ili negdje drugo u Evropi", rekao je Blagojević.

Iako, kaže, smatra da je predsjednik Tramp uradio odličan posao i jasno stavio do znanja da Iran nikada ne smije doći u posjed nuklearnog oružja, te da je u tome za sada uspio, istorija nas uči da se Iranu ne može bezuslovno vjerovati.

"Misija sadašnjeg rukovodstva u Iranu zapravo je širenje jedinstvenog islamskog poretka, ne samo u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, već i u drugim dijelovima svijeta. Zbog toga moramo stalno biti oprezni. Svi koji vjeruju u slobodu i judeo-hrišćansku tradiciju, mi pravoslavni Srbi, moramo uvijek biti na oprezu. Ne smijemo spustiti gard. Moramo jačati i razvijati se. A najbolji način da budemo snažni jeste ekonomska i vojna snaga", naveo je Blagojević.

Kada je riječ o srpskom narodu na Balkanu, u Beogradu, u Banjaluci i Republici Srpskoj, u Crnoj Gori ili u Americi najbolji način da se zaštite prava srpskog naroda jeste da lideri poput Milorada Dodika, koji odlično radi na izgradnji jačih veza sa predsjednikom Trampom, nastave tim putem, smatra Blagojević.

"To je nešto na čemu i mi radimo. Takođe i predsjednik Vučić razvija snažnije odnose sa predsjednikom Trampom i Sjedinjenim Američkim Državama. Jer, na kraju krajeva, u američkom je nacionalnom interesu da srpski narod ima snažno prisustvo na Balkanu. Srbi u Srbiji i Republici Srpskoj zapravo su bastion judeo-hrišćanske tradicije na ovom prostoru između Azije i Evrope. Lideri poput predsjednika Dodika, koji se suprotstavljaju napadima na prava i slobode Srba, jesu heroji", istakao je Blagojević.

(RTRS)