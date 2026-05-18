Blagojević: Jači odnosi između srpskog naroda i Amerike u nacionalnom interesu SAD-a

Jači odnosi srpskog naroda i Amerike je u nacionalnom je interesu Sjedinjenih Država, izjavio je Rod Blagojević, bivši guverner američke države Ilinois i blizak saradnik predsjednika Donalda Trampa.
"Srbi su bili američki saveznici u oba svjetska rata i dijele iste vrijednosti kao i američki narod", napisao je Blagojević na društvenoj mreži Iks.
Stronger ties between the Serbian people & America is in America’s national interest. The Serbs were allies with the United States in both world wars & share the same values as the American people. — Rod Blagojevich (@realBlagojevich) May 18, 2026
This material is distributed by RRB Strategies LLC on behalf of the Republic of… https://t.co/9ovNSxMsZ7
On je podijelio objavu predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, u kojoj je pozvao na jačanje odnosa Srpske sa Trampovom administracijom.
Republika Srpska mora gledati kako da dodatno ojača odnose s novom administracijom SAD, koja ima drugačiji način posmatranja svijeta i nisu globalisti, već realisti. https://t.co/EwpH9rlgIf— Milorad Dodik (@MiloradDodik) May 18, 2026
