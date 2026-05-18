Logo
Large banner

PU Banjaluka donijela Rješenje o zabrani javnog skupa u Banjaluci

Autor:

ATV
18.05.2026 18:38

Komentari:

0
отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka
Foto: ATV

Policijska uprava Banjaluka donijela je Rješenje o zabrani javnog skupa u organizaciji Ekološkog udruženja "Ozrenski studenac"- Sočkovac najavljenog za sutra sa početkom u 10:30 časova na Trgu jasenovačkih žrtava broj 1 u Banjaluci.

Odluka je donesena imajući u vidu da navedena lokacija nije predviđena kao mjesto javnog okupljanja Odlukom o određivanju prostora za održavanje javnih skupova Grada Banjaluka.

"Članom 12. Zakona o javnom okupljanju propisano je da se izuzev prostora određenog aktom grada, odnosno opštine iz člana Z. stav Z. ovog zakona, mirno okupljanje se ne može održavati između ostalog u blizini objekata koji ce posebno obezbjeđuju na udaljenosti najmanje 50 metara od njih", navodi se u saopštenju.

Најновија вијест

Hronika

Preminula žena koju je upucao muž u Kiseljaku

Takođe, održavanje navedenog skupa moglo bi dovesti do narušavanja javnog poretka.

"Pozivamo građane da poštuju pozitivne zakonske propise", navode iz PU Banjaluka.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

PU Banjaluka

Banjaluka

Policija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Драшко Станивуковић

Banja Luka

Srednjoškolci prekidaju saradnju sa Gradom Banjaluka

11 h

5
Господска улица слика пројекта

Banja Luka

Banjalučanima dozlogrdila estetika: Dok neki čekaju asfalt od centra se pravi predizborna razglednica

1 d

2
Зграда градске управе у Бањалуци.

Banja Luka

Objavljen program obilježavanja Spasovdana u Banjaluci

2 d

0
Научни парк Бањалука

Banja Luka

Naučno-tehnološki park nakon dvije godine bliže izgradnji

3 d

0

  • Najnovije

19

47

Četvoro mrtvih u pucnjavi, napadač u bjekstvu: Haos na jugu Turske

19

41

Ne odustaje se od borbe za Mladićevo puštanje na liječenje

19

36

Crnogorska policija zabranila koncert Baje Malog Knindže

19

32

Policajac povrijeđen u udesu u centru Sarajeva

19

25

Raković za ATV: Nismo naišli na razumijevanje u Gradskoj upravi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner