PU Banjaluka donijela Rješenje o zabrani javnog skupa u Banjaluci

Policijska uprava Banjaluka donijela je Rješenje o zabrani javnog skupa u organizaciji Ekološkog udruženja "Ozrenski studenac"- Sočkovac najavljenog za sutra sa početkom u 10:30 časova na Trgu jasenovačkih žrtava broj 1 u Banjaluci.

Odluka je donesena imajući u vidu da navedena lokacija nije predviđena kao mjesto javnog okupljanja Odlukom o određivanju prostora za održavanje javnih skupova Grada Banjaluka.

"Članom 12. Zakona o javnom okupljanju propisano je da se izuzev prostora određenog aktom grada, odnosno opštine iz člana Z. stav Z. ovog zakona, mirno okupljanje se ne može održavati između ostalog u blizini objekata koji ce posebno obezbjeđuju na udaljenosti najmanje 50 metara od njih", navodi se u saopštenju.

Takođe, održavanje navedenog skupa moglo bi dovesti do narušavanja javnog poretka.

"Pozivamo građane da poštuju pozitivne zakonske propise", navode iz PU Banjaluka.