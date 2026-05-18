OEBS osudio vandalizam u Sarajevu: Incidenti motivisani mržnjom moraju biti hitno riješeni

Misija OEBS-a osudila je vandalski čin čija su meta bila dva poslovna objekta kompanija iz Srbije u centru Sarajeva i pozvala nadležne da procesuiraju odgovorne, poručivši da svi incidenti motivisani mržnjom moraju da budu nedvosmisleno osuđeni i riješeni hitno i dosljedno.

"Korišćenje simbola i poruka mržnje u javnom prostoru je neprihvatljivo, a posebno u blizini spomen-obilježja", rečeno je Srni iz Misije OEBS-a povodom ispisivanja grafita na prostorijama kompanija iz Srbije prošle sedmice u centru Sarajeva, čime je obilježena svaka radnja u njihovom vlasništvu.

Iz OEBS-a ističu da djela usmjerena na pojedince, kompanije ili grupe na osnovu njihove nacionalne ili etničke pripadnosti, ne samo da štete onima koji su njima direktno pogođeni, već šalju širu poruku zastrašivanja, podrivaju uzajamno poštovanje te narušavaju društvenu koheziju i javnu bezbjednost, prenosi SRNA.

Hronika Preminula žena koju je upucao muž u Kiseljaku

Na prostorijama kompanija iz Srbije u centru Sarajeva u petak, 15. maja, osvanuli su grafiti i prosuta crvena boja, čime je svaka radnja u njihovom vlasništvu obilježena.

Iz MUP-a Kantona Sarajevo Srni je rečeno da je ovaj vandalski čin okarakterisan kao krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti.