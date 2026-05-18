Izdvojeno 12 miliona KM za besplatne udžbenike za 80.000 učenika

ATV
18.05.2026 20:11

Штампање уџбеника за Енглески језик.
Vlada Republike Srpske obezbijediće besplatne udžbenike za više od 80.000 osnovaca u Srpskoj u novoj školskoj godini, za šta će iz budžeta Srpske biti izdvojeno 12 miliona KM, a četiri miliona KM iz budžeta lokalnih zajednica.

Besplatni udžbenici su dokaz da brinemo o najmlađima, poruka je premijera Sava Minića koji je danas posjetio i štampariju "Službenog glasnika Republike Srpske".

Svi osnovci u Republici Srpskoj će dobiti besplatne udžbenike. Vlada Republike Srpske će za to izdvojiti 12 miliona maraka, a u projektu će učestvovati i lokalne zajednice. Ministarstvo prosvjete i kulture od 2007. godine obezbjeđuje besplatne udžbenike za sve učenike prvog i vtorogo razreda osnovnih škola, a cilj za ovu godinu je da se obezbijede udžbenici za sve učenike svih devet razreda.

"Želimo i na taj način da učestvujemo ne samo u kućnom budžetu, nego da pokažemo upravo onu brigu o najmlađem naraštaju", kazao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Ministarstvo je predložilo model sufinansiranja sredstava potrebnih za udžbenike, u okviru kojeg bi opštine učestvovale sa dvadeset odsto, a gradovi sa trideset odsto od ukupnog iznosa. Preostali iznos sredstava bi obezbijedila Vlada. Nerazvijene lokalne zajednice neće učestvovati u sufinansiranju, već će taj iznos Vlada pokriti sto odsto. Ova mjera odnosi se na više od 80 hiljada učenika osnovnih škola u Srpskoj.

Vršilac dužnosti direktora „Službenog glasnika“ ističe da je štampanje udžbenika za osnovce veoma važan proces za cijelu Republiku Srpsku.

"Ono što je bio naš prioritet u toku današnje posjete jeste to da se premijer upozna sa procesom štampanja udžbenika za osnovce u Republici Srpskoj. Oko 700 hiljada pojedinačnih primjeraka udžbenika, radnih svesaka i lektira se odštampa u toku jedne godine i podijeli našim osnovcima", istakao je v. d. direktora „Službenog glasnika“ Republike Srpske Miloš Lukić.

"Drago mi je što sam vidio da ovdje imamo kapacitet. Ovo je najveća javna štamparija u Republici Srpskoj i sigurno da sa ovakvom tehnologijom i sa ovakvim kapacitetom može odgovoriti potrebama i zadacima", dobavio je Minić.

Značaj obezbjeđivanja udžbenika za sve razrede osnovnih škola jeste stvaranje jednakih uslova za obrazovanje svih učenika, kao i smanjenje finansijskog opterećenja roditelja i staratelja. Ova inicijativa dodatno bi osnažila saradnju između republičkog i lokalnog nivoa vlasti, te predstavlja važno ulaganje u razvoj društva kroz obrazovanje.

