Karan: Srpska sistemski rješava sva bitna pitanja

ATV
18.05.2026 18:18

предсједник Републике Српске Синиша Каран
Foto: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je danas da Srpska na sistemski način rješava sva bitna pitanja, uključujući položaj boračkih kategorija.

"Ovo traje već duži period, nađena je zajednička riječ, a ova metodologija rada je način kako se rješavaju najznačajnije stvari u Republici Srpskoj. Na sistemski način, dugotrajan, rješavamo sve što je potrebno za neka buduća vremena", rekao je Karan na konferenciji za novinare u Banjaluci nakon sastanka u Palati Republike sa organizacijama proisteklim iz Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Predsjednik Srpske zahvalio je svima koji su se odazvali pozivu na današnji sastanak.

"Na ovaj način Republika Srpska daje dignitet svima koji su to zaslužili, onima koji su predstavljali snagu Srpske - poručio je Karan.

Podsjećamo, predsjednik Republike Srpske razgovarao je u Banjaluci sa predstavnicima organizacija proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Osim Karana, sastanku su prisustvovali i predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Ostojić je rekao da je razgovarano o izmjenama i dopunama Zakona o pravima boraca koji će se sutra naći pred poslanicima u Narodnoj skupštini, piše RTRS.

