Minić: Više od 10 miliona za boračke kategorije

ATV
18.05.2026 18:05

Саво Минић, премијер Владе Републике Српске
Od momenta kada sam preuzeo dužnost predsjednika Vlade Republike Srpske pokušavamo da vratimo ponos i dignitet srpskog borca, rekao je danas premijer Srpske Savo Minić.

"To je složen proces u kojem svi moramo biti patriote i to pokazati. Danas je bitno šta kažu predstavnici, a Vlada Srpske je upravo ovim kategorijama u proteklom periodu dala najveći kredibilitet", istakao je Minić na konferenciji za novinare u Banjaluci nakon sastanka u Palati Republike sa organizacijama proisteklim iz Odbrambeno"otadžbinskog rata, prenosi RTRS.

Sastanak u Palati Republike: Rukovodstvo Srpske sa boračkim organizacijama u Banjaluci

Minić je najavio da će Vlada Srpske u narednom periodu izdvojiti više od 10 miliona KM za ove kategorije.

"Time pokazujemo odnos prema borcima. Ostaje nam veliki zadatak, a to je da ne smanjujemo nominalne iznose, a da uradimo reviziju, gdje svakog našeg borca mnogo više boli što neko prima dodatak koji nije zaslužio, mnogo viši nego neko ko jeste", kaže Minić.

