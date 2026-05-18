Darko Mladić o zdravstvenom stanju generala: Nije dobio nikakvu novu terapiju

18.05.2026 16:35

Дарко Младић син генерала Ратка Младића
Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića i dalje je teško i skoro nikako ne govori, ali nije dobio nikakvu novu terapiju, izjavio je Srni njegov sin Darko Mladić.

"Čuli smo se i danas i juče i prekjuče, ista je situacija, teško priča, skoro nikako. Onda mi njemu pričamo da on čuje, pošto može da čuje i razume, ali ne može da govori", rekao je Darko.

On je podsjetio da je posljednje što su odbrana i porodica dobili od haških ljekara Mladićeva krvna slika od prije dvije sedmice, a ni ona nije kompletna.

Darko Mladić je napomenuo da se odbrana prije nekoliko dana obratila pisanim putem i komitetima za ljudska prava UN, jer generala Mladića Mehanizam nije pustio na liječenje u Srbiju iako je u izuzetno teškom zdravstvenom stanju i gotovo na samrti.

"To po prirodi stvari ide polako, oni ne rade brzo, to će da traje", kaže Darko Mladić.

Haški Mehanizam odbio je 14. maja zahtjev odbrane da general Ratko Mladić iz humanitarnih razloga i teškog zdravstvenog stanja bude pušten na liječenje u Srbiju, uz obrazloženje da je njegovo stanje, iako je u posljednjim fazama svog života, loše zbog hroničnih bolesti, a ne neizlječivih sa brzim napredovanjem, te da je pod nadzorom najboljih stručnjaka i da dobija svu neophodnu njegu.

General Mladić je 10. aprila imao moždani udar, a 2. maja još jedan, nakon čega mu se zdravstveno stanje dodatno pogoršalo zbog ozbiljnih neuroloških, kardiovaskularnih i nefroloških zdravstvenih problema.

On se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je pod palijativnom njegom.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu više puta je odbio zahtjev da general Mladić bude pušten na privremenu slobodu na liječenje u Srbiju, prenosi SRNA.

