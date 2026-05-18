Lukić: Štampanje udžbenika za osnovce važan proces za cijelu Srpsku

Vršilac dužnosti direktora "Službenog glasnika" Republike Srpske Miloš Lukić rekao je da je štampanje udžbenika za osnovce veoma važan proces za cijelu Republiku Srpsku.

"Ovaj proces nadzire predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić čime je pokazao ono što je opredjeljenje Vlade - da bude na terenu sa ljudima i da učestvuje u svakom procesu važnom za građane Srpske i cijelo društvo", rekao je Lukić novinarima u Banjaluci gdje je u prostorijama "Službenog glasnika" ugostio premijera Srpske, piše Srna.

Lukić je naglasio da je Minić prvi predsjednik Vlade Srpske koji je za 35 godina rada "Službenog glasnika" posjetio ovu ustanovu.

"Upoznali smo premijera sa procesom štampanja udžbenika za osnovce u Srpskoj, ali i štampanjem dokumenata na zaštićenom papiru", naveo je Lukić.

On je naglasio da se godišnje u "Službenom glasniku" odštampa oko 700.000 pojedniačnih primjeraka ucbenika, svesaka i drugog materijala i podijeli osnovcima u Srpskoj.