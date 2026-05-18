UKC Srpske i Sindikat postigli dogovor o pravima radnika

Danas je održan radni sastanak direktora UKC-a Republike Srpske Nikole Šobota sa predsjednikom reprezentativne Sindikalne organizacije ove ustanove, Aleksandrom Dragušićem gdje su usaglašeni zahtjevi o pravima radnika najveće zdravstvene ustanove u Srpskoj.

„Usaglašena su i maksimalizovana prava na zdravstveni dodatak za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, te će po ovoj osnovi pravo ostvariti preko 2.600 radnika ustanove. Prihvaćeni su svi zahtjevi sindikata vezani za proces nove sistematizacije radnih mjesta, čime će izmeđuostalog visoka stručna sprema (VSS) biti priznata za više od 90 medicinskih sestara i tehničara“, navedeno je na Fejsbuku Samostalnog Sindikata Republike Srpske.

Kako dalje navode u objavi, usvojen je plan o daljim modalitetima unapređenja položaja svih zaposlenih na UKC-u Srpske, kroz sistemska i dugoročna rješenja.Takođe, usaglašen je plan revizije dodataka definisanih Aktom o procjeni rizika na radnom mjestu i u radnoj sredini.

„Obostrano je izraženo opredjeljenje da se sva otvorena pitanja nastave rješavati planski, kroz saradnju i međusobno uvažavanje menadžmenta i Sindikata, uz jasno razumijevanje značaja svakog zaposlenog za funkcionisanje zdravstvenog sistema i najveće zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj“, poručuju ispred Sindikata.

Na sastanku je zključeno je da kontinuirani dijalog, redovni sastanci i spremnost da se argumenti zaposlenih konačno ozbiljno razmatraju predstavljaju osnov za postizanje konkretnih rezultata i stabilnije odnose unutar ustanove.