"Kruzer smrti" stigao u luku Roterdam, slijedi dezinfekcija

Kruzer Hondius na kojem je izbila smrtonosna epidemija hantavirusa, danas je stigao u Holandiju gdje će biti usidren u holandskoj luci Roterdam i u potpunosti dezinfikovan, prenijeli su mediji.

Vlasti organizuju karantin za malobrojnu posadu kruzera od 25 ljudi - 23 člana posade i dva medicinska radnika koji su ostali na brodu.

Luksuzni kruzer koji plovi pod holandskom zastavom prevozio je oko 150 putnika i članova posade iz 23 zemlje kada je ranije ovog mjeseca prijavio tri smrtna slučaja izazvana hantavirusom.

Tri osobe, holandski par i njemački državljanin, umrle su od početka epidemije hantavirusa na kruzeru.

Trenutna epidemija uključuje takozvani andski virus, koji je decenijama cirkulisao u Argentini i Čileu. Uzorci sa brodova ne pokazuju značajne varijacije virusa, saopštio je Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti.

Zaključno sa 15. majem, SZO je prijavila 10 slučajeva - osam potvrđenih i dva verovatna - uključujući tri smrtna slučaja. SZO preporučuje praćenje i karantin kontakata visokog rizika 42 dana nakon izlaganja, dok kontaktima niskog rizika savjetuje da se sami prate i potraže medicinsku pomoć ako se pojave simptomi.