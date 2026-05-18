Logo
Large banner

"Kruzer smrti" stigao u luku Roterdam, slijedi dezinfekcija

Autor:

ATV
18.05.2026 11:57

Komentari:

0
"Крузер смрти" стигао у луку Ротердам, слиједи дезинфекција
Foto: Tanjug / AP / Patrick Post

Kruzer Hondius na kojem je izbila smrtonosna epidemija hantavirusa, danas je stigao u Holandiju gdje će biti usidren u holandskoj luci Roterdam i u potpunosti dezinfikovan, prenijeli su mediji.

Vlasti organizuju karantin za malobrojnu posadu kruzera od 25 ljudi - 23 člana posade i dva medicinska radnika koji su ostali na brodu.

Luksuzni kruzer koji plovi pod holandskom zastavom prevozio je oko 150 putnika i članova posade iz 23 zemlje kada je ranije ovog mjeseca prijavio tri smrtna slučaja izazvana hantavirusom.

Tri osobe, holandski par i njemački državljanin, umrle su od početka epidemije hantavirusa na kruzeru.

Trenutna epidemija uključuje takozvani andski virus, koji je decenijama cirkulisao u Argentini i Čileu. Uzorci sa brodova ne pokazuju značajne varijacije virusa, saopštio je Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti.

Soj virusa koji se aktivirao na kruzeru Hondius je takozvani andski virus, koji je već decenijama aktivan u Argentini i u Čileu, saopšteno je iz Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, prenosi Sputnjik.

Zaključno sa 15. majem, SZO je prijavila 10 slučajeva - osam potvrđenih i dva verovatna - uključujući tri smrtna slučaja. SZO preporučuje praćenje i karantin kontakata visokog rizika 42 dana nakon izlaganja, dok kontaktima niskog rizika savjetuje da se sami prate i potraže medicinsku pomoć ako se pojave simptomi.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

hantavirus

Kruzer

Kruzer smrti

Holandija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Руси тврде: Хантавирус се шири међу украјинским војницима

Svijet

Rusi tvrde: Hantavirus se širi među ukrajinskim vojnicima

4 h

0
Дигитални приказ вируса који лебде у тамном простору.

Zdravlje

Da li je u Srpskoj registrovan hantavirus?

3 d

0
Путници са крузера МВ Хондиус, погођеног хантавирусом, превозе се аутобусом након што су стигли у Перт, у Аустралији, из Холандије у петак, 15. маја 2026. године.

Svijet

Putnici sa kruzera smrti stigli u Australiju: Zbog hantavirusa idu u karantin

3 d

0
Дом здравља Бањалука хантавирус

Banja Luka

Savjeti epidemiologa: Koliki je stvarni rizik od hantavirusa?

3 d

0

Više iz rubrike

Мађарски предсједник одбио да поднесе оставку

Svijet

Mađarski predsjednik odbio da podnese ostavku

2 h

0
Бјелоруска војска почела обуку за употребу руског нуклеарног оружја

Svijet

Bjeloruska vojska počela obuku za upotrebu ruskog nuklearnog oružja

3 h

0
Руси тврде: Хантавирус се шири међу украјинским војницима

Svijet

Rusi tvrde: Hantavirus se širi među ukrajinskim vojnicima

4 h

0
Ким Џонг Ун о заклетом непријатељу: Границу са Јужном Корејом учинити неосвојивом тврђавом

Svijet

Kim Džong Un o zakletom neprijatelju: Granicu sa Južnom Korejom učiniti neosvojivom tvrđavom

5 h

0

  • Najnovije

13

58

Lipovcu šest godina zatvora, optuženom nastavniku i ostalima sudiće se ponovo!

13

56

Upozorenje: Nafte ima za još nekoliko sedmica

13

55

Pala proizvodnja vegetarijanskih zamjenskih proizvoda

13

55

Hoće da zabrane kineske automobile, a sami koriste djelove iz Kine

13

45

Tajna pjesme iz serije "Sivi dom" zbog koje i danas svi plaču

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner