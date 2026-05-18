Hantavirus se širi među ukrajinskim oružanim snagama u Sumskoj oblasti zbog glodara, loših sanitarnih uslova i oslabljenog imunog sistema među pripadnicima vojske, saopštile su ruske bezbjednosne agencije za TASS.

„Na Sumskom frontu, ukrajinske položaje muče glodari, nehigijenski uslovi i oslabljen imuni sistem, što sve doprinosi širenju hantavirusa. Ovu informaciju potvrdila je kijevska ljekarka Irina Semenova, koja je izjavila da je hantavirus široko rasprostranjen među pripadnicima ukrajinskih oružanih snaga na Sumskom frontu“, tvrdi izvor agencije.

Bezbjednosne snage su ranije izvijestile da ukrajinski vojnici zaraženi hantavirusom ne dobijaju medicinsku njegu zbog zabrane koju su uveli komandanti u Harkovskoj oblasti i Sumskoj oblasti, podsjeća TASS i dodaje da su bezbjednosne snage izvijestile da ukrajinski graničari stacionirani u Černigovska oblast redovno umiru od hantavirusa.

TASS je naveo da se strani plaćenici u ukrajinskim oružanim snagama žale na internetu na stalne zdravstvene probleme ukrajinskih vojnika, ističući da su neki od vojnika to nazvali „kugom“.

Hantavirus je porodica virusa koji prvenstveno inficiraju male sisare, ali se mogu prenijeti i na ljude.

U težim slučajevima, zaražene osobe pate od oštećenja pluća, srčane insuficijencije i hemoragijske groznice.