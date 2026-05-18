Četiri vozača uhapšena: Vozili pijani pa učestvovali u nezgodama

Banjalučka policija tokom vikenda uhapsila je četiri vozača, jer su vozila pod dejstvom alkohola te učestvovala u saobraćajnim nezgodama.

Banjalučka policija je 15. maja u Banjaluci uhapsila lica G.R. i M.M. oba iz Banjaluke, jer su učestvovali u saobraćajnim nezgodama. Ispitivanjima na prisustvo alkohola kod lica G.R. utvrđeno je prisustvo od 2,23 g/kg, a kod lica M.M. prisustvo od 1,93 g/kg alkohola u organizmu.

Lice Z.M. iz Prnjavora, uhapšeno je 16. maja u Banjaluci, jer je učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi, a ispitivanjem na prisustvo alkohola kod navedenog lica utvrđeno je prisustvo od 1,97 g/kg alkohola u organizmu

Takođe, policijski službenici su 17. maja u Prnjavoru lišili slobode lice D.V. iz Prnjavora, jer je učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi, a ispitivanjem na prisustvo alkohola utvrđeno je prisustvo od 2,09 g/kg alkohola u organizmu.

Banjalučka policija izvršila je uviđaje na licu mjesta saobraćajnih nezgoda, a nakon dokumentovanja predmeta protiv navedenih vozača će biti pokrenuti prekršajni postupci, saopšteno je iz PU Banjaluka.