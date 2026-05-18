Stan izgorio zbog punjača za mobilni! Baka, deda i unuci jedva pobjegli iz pakla

Prava drama odigrala se noćas oko 2 sata poslije ponoći na Novom Beogradu, kada je izbio stravičan požar u stambenoj zgradi, a sumnja se da je haos izazvao punjač od telefona!

Jedan stan je u potpunosti izgorio, nekoliko je oštećeno, dok su baka, deka i unuci pukom srećom uspjeli da pobjegnu iz žive vatre i izvuku živu glavu.

O obimu i silini vatrene stihije najbolje govori podatak da je na teren hitno upućeno čak 15 vatrogasaca sa pet vatrogasnih vozila, koji su dali sve od sebe da lokalizuju i ugase požar prije nego što proguta čitavu zgradu.

Drama trajala više od dva sata: Stanari u panici bježali na ulicu

Kako saznaje Telegraf, od preplašenih svjedoka sa lica mjesta, noćas je na Novom Beogradu vladao opšti haos. Sirene vatrogasnih vozila i policije probudile su čitav kraj, a gust crni dim brzo se proširio kroz hodnike.

Skoro svi stanari zgrade su u panici izletjeli ispred objekta, u strahu za sopstvene živote

Prema riječima očevidaca, borba sa plamenom trajala je više od dva sata prije nego što je situacija stavljena pod kontrolu.

"Bilo je jezivo! Probudile su nas sirene i galama. Kada smo pogledali kroz prozor, vidjeli smo ogroman plamen kako kulja iz stana. Svi smo odmah istrčali naprijed, niko nije razmišljao o stvarima, samo da izvučemo živu glavu", priča jedan od vidno potresenih komšija.

Najveća sreća u ovoj strašnoj noći jeste to što niko nije povrijeđen. Iz stana koji je bio direktno na udaru vatre, na vrijeme su uspeli da pobjegnu stanari. Oni su prošli bez povreda, ali su pretrpeli ogroman šok.

Dok se zvanični uzrok nesreće još uvijek utvrđuje, među stanarima se već uveliko priča o tome kako je došlo do katastrofe koja je mogla da odnese četiri života.

Prema riječima komšija, sumnja se da je požar izazvao punjač od mobilnog telefona koji je ostao uključen u struju tokom noći i pregrijao se.

Materijalna šteta je ogromna, obavješteno i tužilaštvo

Na licu mjesta obavljen je detaljan uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće. O cijelom slučaju hitno je obavješteno i nadležno tužilaštvo, koje je pokrenulo istragu. Materijalna šteta u zgradi je ogromna, a jedan stan je potpuno uništen.