Talačka kriza u BiH: Ubio punicu, ranio suprugu

U naselju Jehovac na području opštine Kiseljak rano jutros dogodilo se teško ubistvo i talačka kriza, prilikom čega je jedna osoba ubijena, a dvije su povrijeđene. Mediji nezvanično pišu da je muškarac ubio punicu i ranio suprugu.

Muškarac je jutros pucao na dvije osobe, nakon čega se zabarikadirao u objektu.

Na teren su odmah upućene specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona i kuća je opkoljena. Iz policije Srednjobosanskog kantona su potvrdili da je jedna osoba ubijena te da je muškarac pucao u dva člana uže porodice.

"U 7:55 sati Policijskoj stanici Kiseljak telefonskim putem prijavljeno je da je u naselju Jehovac, opština Kiseljak, došlo do upotrebe vatrenog oružja. Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici PS Kiseljak, koji su potvrdili navode prijave, odnosno da je M. P., rođen 1972. godine iz Kiseljaka, upotrijebio vatreno oružje prema dva člana uže porodice ženskog pola. Jedna osoba je smrtno stradala, dok je druga zadobila teške tjelesne povrede", rekao je portparol Ministarstva unutrašnjih poslova SBK Muamer Karadža.

Nezvanično piše Kliks, da je riječ o supruzi i punici muškarca koji je pucao, prilikom čega je punica ubijena, a supruga teško povrijeđena. Muškarac je takođe pucao u sebe i povrijeđen je, ali se još nalazi u kući u kojoj se zabarakadirao.

Pristup lokaciji u širokom luku je zabranjen, saobraćaj obustavljen, a hitna pomoć i sve druge službe su u stanju pripravnosti.