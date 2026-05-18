Logo
Large banner

Talačka kriza u BiH: Ubio punicu, ranio suprugu

Autor:

ATV
18.05.2026 10:01

Komentari:

0
Талачка криза у БиХ: Убио пуницу, ранио супругу
Foto: Youtube/Zenicablog

U naselju Jehovac na području opštine Kiseljak rano jutros dogodilo se teško ubistvo i talačka kriza, prilikom čega je jedna osoba ubijena, a dvije su povrijeđene. Mediji nezvanično pišu da je muškarac ubio punicu i ranio suprugu.

Muškarac je jutros pucao na dvije osobe, nakon čega se zabarikadirao u objektu.

Na teren su odmah upućene specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona i kuća je opkoljena. Iz policije Srednjobosanskog kantona su potvrdili da je jedna osoba ubijena te da je muškarac pucao u dva člana uže porodice.

Doktor

Društvo

Ljekari stupili u štrajk, primaće samo hitne slučajeve

"U 7:55 sati Policijskoj stanici Kiseljak telefonskim putem prijavljeno je da je u naselju Jehovac, opština Kiseljak, došlo do upotrebe vatrenog oružja. Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici PS Kiseljak, koji su potvrdili navode prijave, odnosno da je M. P., rođen 1972. godine iz Kiseljaka, upotrijebio vatreno oružje prema dva člana uže porodice ženskog pola. Jedna osoba je smrtno stradala, dok je druga zadobila teške tjelesne povrede", rekao je portparol Ministarstva unutrašnjih poslova SBK Muamer Karadža.

Nezvanično piše Kliks, da je riječ o supruzi i punici muškarca koji je pucao, prilikom čega je punica ubijena, a supruga teško povrijeđena. Muškarac je takođe pucao u sebe i povrijeđen je, ali se još nalazi u kući u kojoj se zabarakadirao.

Pristup lokaciji u širokom luku je zabranjen, saobraćaj obustavljen, a hitna pomoć i sve druge službe su u stanju pripravnosti.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

talačka kriza

Ubistvo

naselje Jehovac

Kiseljak

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нови енергетски пројекат Србије и Азербејџана – шта доноси гасна електрана код Ниша и ко ће обезбиједити гас

Srbija

Novi energetski projekat Srbije i Azerbejdžana – šta donosi gasna elektrana kod Niša i ko će obezbijediti gas

4 h

0
Руси тврде: Хантавирус се шири међу украјинским војницима

Svijet

Rusi tvrde: Hantavirus se širi među ukrajinskim vojnicima

4 h

0
Авион у Сплиту

Region

Novi snimak incidenta u Splitu: Putnici snimili trenutak kada je avion skliznuo sa piste

4 h

0
Јагоде

Savjeti

Evo kako da uzgojite jagode bez sjemena i sadnica

4 h

0

Više iz rubrike

судар несрећа три возила

Hronika

Lančani sudar na brzoj cesti Banjaluka-Laktaši: Stvaraju se ogromne gužve

5 h

1
Двојица мушкараца узела 1.000 КМ из изгубљеног новчаника, све снимила камера

Hronika

Dvojica muškaraca uzela 1.000 KM iz izgubljenog novčanika, sve snimila kamera

1 d

0
ватрогасци извукли повријеђеног у саобраћаки код карановца

Hronika

Teška saobraćajka u Karanovcu, intervenisali vatrogasci

1 d

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Hronika

Tri automobila izgorjela u Sarajevu

1 d

0

  • Najnovije

13

58

Lipovcu šest godina zatvora, optuženom nastavniku i ostalima sudiće se ponovo!

13

56

Upozorenje: Nafte ima za još nekoliko sedmica

13

55

Pala proizvodnja vegetarijanskih zamjenskih proizvoda

13

55

Hoće da zabrane kineske automobile, a sami koriste djelove iz Kine

13

45

Tajna pjesme iz serije "Sivi dom" zbog koje i danas svi plaču

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner