Tri automobila izgorjela u Sarajevu

16.05.2026 15:41

Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Sarajevska policija je 15. maja 2026. godine u 2:30 sati, u noći s četvrtka na petak, zaprimila dojavu da je u ulici Vrbanjuša, na području Opštine Stari Grad, izbio požar na tri motorna vozila.

U incidentu nije bilo povrijeđenih, ali je na automobilima nastala značajna materijalna šteta.

Na lice mjesta upućeni su policijski službenici Policijske uprave Stari Grad i ekipa Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo, koja je požar lokalizovala u 2:50 sati. Vatra je zahvatila vozila marki Tojota, Škoda i Mercedes.

Nakon obavještavanja dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, na terenu je izvršen uviđaj uz prisustvo stalnog sudskog vještaka protivpožarne struke i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Prema službenim informacijama, uviđaj je obavljen zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično d‌jelo “izazivanje opće opasnosti” iz člana 323. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, u vezi s članom 55. istog zakona, odnosno produženo krivično d‌jelo.

(Avaz)

