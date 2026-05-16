Minić: Srpska ima najnižu cijenu goriva u okruženju, odluka o podršci građanima dala rezultate

16.05.2026 16:20

Премијер Републике Српске Саво Минић
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je danas da Republika Srpska ima najpovoljnije cijene goriva u okruženju i da je mjera povrata deset feniga po kupljenoj litri goriva dala željene rezultate.

- Sljedeće sedmice dobićemo prve fakture pumpadžija. To su sigurno značajni iznosi, mislim da je to preko šest miliona, direktna podrška svakodnevna i našim poljoprivrednim proizvođačima, osim one koja se odnosi na regiresirani dizel, podrška našim prevoznicima i privredi. To je izuzetno dobra mjera, a zajedno s njom idu i mjere koje se odnose na ograničenje marži kada su u pitanju osnovne životne namirnice - rekao je Minić u Šamcu.

On je naveo da mjera ima efekte i da se svakodnevno rade analize.

Oglasilo se Ministarstvo: Isplaćeno više od 10 miliona KM za 1.527 korisnika

Podsjećamo, Vlada Republike Srpske donijela je juče odluku o produženju mjere povrata deset feniga po kupljenoj litri goriva za narednih mjesec dana.

U realizaciju ove mjere trenutno je uključeno 45 trgovaca naftnim derivatima sa ukupno 281 prodajnim mjestom širom Republike Srpske.

Lista privrednih subjekata koji učestvuju u ovoj mjeri dostupan je na veb stranici Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, pogledajte OVDJE.

