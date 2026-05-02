Arlov za ATV: Zahvalnost Miniću i Vladi Srpske

02.05.2026 20:18

Предсједник Одбора за помоћ косову и Метохији Милорад Арлов
Predsjednik Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji Milorad Arlov zahvalio je Vladi Republike Srpske i premijeru Savi Miniću na pomoći za dolazak djece sa Kosmeta u Banjaluku.

"Projekat "Spojimo d‌jecu Kosova i Metohije i Republike Srpske" traje od 2012. godine i mi svake godine u junu organizujemo dolazak oko 700, 800 d‌jece i ove godine je bilo planirano oko 750 d‌jece da dođe u 18 gradova i mi smo taj projekat zaključili. Bilo nam je čudno kako grad Banjaluka po prvi put ne učestvuje u ovom projektu mada je bilo i u ono vrijeme Korone, kazao je predsjednik Odbora za pomoć kosovu i Metohiji Milorad Arlov.

Kako Arlov navodi, potaknulo ih je pismo direktorice OŠ „Branko Radičević“ iz Kosovske Mitrovice, a koja im je saopštila kako se d‌jeca i njihovi roditelji raspituju da li će i ove godine učestvovati u projektu te su im poziv uputile i banjalučke porodice kao i porodice sveštenika, a koje su izrazile želju da ove godine ugoste d‌jecu sa Kosmeta.

„Danas smo to pokrenuli putem saopštenja. Žao nam je da u Grad Banjaluku ne dođu d‌jeca iz bratske Kosovske Mitrovice jer dolaze svake godine i to baš iz ove škole „Branko Radičević“. Dobili smo uvjerenje i potvrdu iz kabineta predsjednika Vlade Republike Srpske, Save Minića da će predsjednik Vlade riješiti probleme smještaja, prevoza i vođe puta“, rekao je Arlov.

U pitanju su troškovi u iznosu od 8.000 do 10.000KM. D‌jeca će biti smještena u porodicama sa d‌jecom njihovog uzrasta, a što ni grad ni nikoga neće koštati ništa jer o d‌jeci sa Kosova i Metohije brinu porodice kod kojih gostuju.

Minić: Vlada Srpske će obezbijediti sredstva za djecu s Kosmeta jer grad nije u stanju

„Moram se zahvaliti predsjedniku Vlade, gospodinu Miniću i zahvaljujem se Vladi Republike Srpske koja godinama u raznim našim humanitarnim projektima učestvuje, kao što je to Dnevni centar Podrži me 9. januar, te je među prvima donirala sredstva za izgradnju Doma srpske omladine u Kosovskom Pomoravlju i mnogo toga“, naglasio je Arlov.

Takođe, on je spomenuo i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske kao i druga, koja takođe pomažu ovaj projekat te im se ovom prilikom svima zahvalio.

„Sada imamo situaciju da će u Republiku Srpsku doći ne u 18 već u 19 gradova oko 800 d‌jece sa Kosova i Metohije, prosvjetnih radnika, a među njima i d‌jeca sa poteškoćama u razvoju“, kazao je Arlov i podsjetio poslanice Patrijarha Porfirija u kojoj je kazao da se Kosovo i Metohija ne vole riječima nego d‌jelima,a što Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji radi već 18 godina, a čija godišnjica se navršava sutra 3. maja.

