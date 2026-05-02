Tragedija na Skadarskom jezeru: Jedna osoba stradala, za drugom se traga

Autor:ATV
Komentari:0
Četrdesetogodišnji muškarac smrtno je stradao u prevrtanju plovila na Skadarskom jezeru, za jednom osobom se traga, a treća je transportovana u Kliničko-bolnički centar u Podgorici, prenose crnogorski mediji.
Nesreća se dogodila kada je gliser udario u prepreku u vodi iz za sada neutvrđenih razloga.
Službe pretražuju teren, u toku je uviđaj i obaviješten je nadležni tužilac.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
22
15
22
02
21
46
21
34
21
17
Trenutno na programu