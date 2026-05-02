Tragedija na Skadarskom jezeru: Jedna osoba stradala, za drugom se traga

Četrdesetogodišnji muškarac smrtno je stradao u prevrtanju plovila na Skadarskom jezeru, za jednom osobom se traga, a treća je transportovana u Kliničko-bolnički centar u Podgorici, prenose crnogorski mediji.

Nesreća se dogodila kada je gliser udario u prepreku u vodi iz za sada neutvrđenih razloga.

Službe pretražuju teren, u toku je uviđaj i obaviješten je nadležni tužilac.