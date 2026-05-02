Pijani vozač uletio u stado ovaca, usmrtio ih 20

Pijani vozač naletio je u Baranji na stado ovaca i 20 je usmrtio, saopštila je osječko-baranjska policija.
Pedesetjednogodišnjak vozio je automobil neprilagođenom brzinom vodoodbrambenim nasipom pa nije mogao da se zaustavi na vrijeme već je udario u stado ovaca koje je 54-godišnji vlasnik vodio na ispašu, naveli su iz policije.
Saobraćajna nezgoda dogodila se juče u blizini mjesta Jagodnjak, a kod vozača je utvrđeno da je imao 1,3 promila alkohola u krvi. Njega je policija zadržala u policijskim prostorijama do otriježnjenja, prenose hrvatski mediji.
Zbog izazivanja saobraćajne nezgode naplaćena mu je kazna od 130 evra, a biće podnesena i prekršajna prijava jer je vozio pod uticajem alkohola, koji uključuje novčanu kaznu od 660 evra, zabranu upravljanja vozilom B kategorije na dva mjeseca i četiri kaznena boda, prenosi Srna.
