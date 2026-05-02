Logo
Large banner

Pijani vozač uletio u stado ovaca, usmrtio ih 20

Autor:

ATV
02.05.2026 10:32

Komentari:

0
Ротација на полицијском аутомобилу.
Foto: ATV

Pijani vozač naletio je u Baranji na stado ovaca i 20 je usmrtio, saopštila je osječko-baranjska policija.

Pedesetjednogodišnjak vozio je automobil neprilagođenom brzinom vodoodbrambenim nasipom pa nije mogao da se zaustavi na vrijeme već je udario u stado ovaca koje je 54-godišnji vlasnik vodio na ispašu, naveli su iz policije.

Saobraćajna nezgoda dogodila se juče u blizini mjesta Jagodnjak, a kod vozača je utvrđeno da je imao 1,3 promila alkohola u krvi. Njega je policija zadržala u policijskim prostorijama do otriježnjenja, prenose hrvatski mediji.

Zbog izazivanja saobraćajne nezgode naplaćena mu je kazna od 130 evra, a biće podnesena i prekršajna prijava jer je vozio pod uticajem alkohola, koji uključuje novčanu kaznu od 660 evra, zabranu upravljanja vozilom B kategorije na dva mjeseca i četiri kaznena boda, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ovce

pijan

pijani vozač

Hrvatska

Policija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пијан дојављивао постављене бомбе у школама, полиција га ухапсила

Region

Pijan dojavljivao postavljene bombe u školama, policija ga uhapsila

3 d

0
Затворен шахт.

Hronika

Pijana bježala od policije, pa upala u šaht: Vatrogasci je jedva izvukli

3 d

0
Драма у Добоју: Возач надувао алкотест, па се дао у бјекство

Hronika

Drama u Doboju: Vozač naduvao alkotest, pa se dao u bjekstvo

5 d

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Ugostiteljski objekat uništen dva dana nakon otvaranja: Pijani vozač se zakucao u lokal

5 d

0

Više iz rubrike

Ухапшен мушкарац: Супругу и малољетну дјецу приморавао да просјаче

Region

Uhapšen muškarac: Suprugu i maloljetnu djecu primoravao da prosjače

16 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Region

Strašna tragedija: Gol pao na sina protojereja Kneževića i usmrtio ga

22 h

0
Заставе Европске уније испред зграде Европског парламента у Бриселу.

Region

Potvrđeno iz Brisela: Evo ko prvi sa Balkana ulazi u EU

1 d

0
Стефан Ђукић Мандић

Region

Javno bih im djecu odrao: Nove stravične poruke Zvicerovog atentatora

1 d

0

  • Najnovije

12

13

Eksplozija u kampu u Francuskoj, petoro povrijeđenih, među njima četvoro djece

12

12

Ubio se sin norveških diplomata kojem je Epstein ostavio 5 miliona dolara

12

12

Bojić: Grad se širi, raste, razvija se; Akcenat najviše na infrastrukturi

12

09

Deđanski: Dodik popravlja odnose Srba sa SAD

11

53

Ako stalno sve analizirate, možda ste rođeni pod ovim znakom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner