Ugostiteljski objekat uništen dva dana nakon otvaranja: Pijani vozač se zakucao u lokal

Prava drama dogodila se u Posušju, gdje je tek otvoreni ugostiteljski objekat pretrpio veliku materijalnu štetu nakon što je u njega uletio automobil marke BMW.

Prema informacijama s terena, vlasnik je mjesecima pripremao otvaranje objekta, koje je uspješno realizovao u petak. Međutim, slavlje nije dugo trajalo, jer je već u nedjelju došlo do incidenta kada je vozač BMW-a izgubio kontrolu nad vozilom i udario direktno u lokal.

Prednja strana objekta je potpuno uništena, razbijena su stakla i nastala je velika šteta u unutrašnjosti, piše portal Crna-Hronika.

Prema navodima, vozač je bio pod dejstvom alkohola te je alkotestiranjem utvrđeno 0,27 promila alkohola u organizmu.

Građani ogorčeno komentarišu događaj, ističući problem neodgovorne i bahate vožnje, posebno među mlađim vozačima.

“Ma to bahata balavurdija. BMW star kupiš ga za dvije bakše iz kafića, naravno gas i eto šta se dogodi” – kaže mještanin.

Nadležni organi obavili su uviđaj, a više informacija o okolnostima nesreće očekuje se nakon službenog izvještaja.