Logo
Large banner

Osumnjičeni za pucnjavu u restoranu se predao policiji

Autor:

ATV
25.04.2026 17:29

Komentari:

1
Алмер Инајетовић
Foto: Screenshot

Almer Inajetović, koji je osumnjičen za pucnjavu u restoranu 7 šuma "Minjo" na Sedreniku, predao se danas policiji, saznaje portal "Avaza".

Podsjećamo, on je sinoć u bašti restorana ranio braću Nedima i Nihada Livnjaka. Jedan od braće je teže povrijeđen, a drugi lakše.

илу-гугл-17042026

Almer Inajetović godinama puni stupce crne hronike, a zadnji put se o njemu govorilo krajem prošle godine kada je ranjen u Starom Gradu.

Više puta je osuđivan za razna krivična djela, od lihvarstva, do tučnjava.

(Avaz)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Almer Inajetović

Sarajevo

Pucnjava

Policija

restoran

Komentari (1)
Large banner

