Osumnjičeni za pucnjavu u restoranu se predao policiji

Almer Inajetović, koji je osumnjičen za pucnjavu u restoranu 7 šuma "Minjo" na Sedreniku, predao se danas policiji, saznaje portal "Avaza".

Podsjećamo, on je sinoć u bašti restorana ranio braću Nedima i Nihada Livnjaka. Jedan od braće je teže povrijeđen, a drugi lakše.

Almer Inajetović godinama puni stupce crne hronike, a zadnji put se o njemu govorilo krajem prošle godine kada je ranjen u Starom Gradu.

Više puta je osuđivan za razna krivična djela, od lihvarstva, do tučnjava.

(Avaz)