Uživajte dok možete: Sutra sunčano i toplo, a onda nagli obrt

25.04.2026 16:59

Уживајте док можете: Сутра сунчано и топло, а онда нагли обрт
U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti pretežno sunčano i toplo, uz dnevnu temperaturu do 26 stepeni Celzijusovih.

Poslije podne i uveče vjetrovito. Uveče i naredne noći postepeno naoblačenje od sjevera, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vjetar u prvom dijelu dana slab sjeverni i sjeveroistočni, poslije podne i uveče umjeren do jak.

Minimalna temperatura vazduha od tri do 10, u višim predjelima oko nula stepeni Celzijusovih.

Maksimalna temperatura vazduha od 20 do 26, u višim predjelima od 14 stepeni.

