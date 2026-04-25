Uživajte dok možete: Sutra sunčano i toplo, a onda nagli obrt

Autor:ATV
U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti pretežno sunčano i toplo, uz dnevnu temperaturu do 26 stepeni Celzijusovih.
Poslije podne i uveče vjetrovito. Uveče i naredne noći postepeno naoblačenje od sjevera, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Vjetar u prvom dijelu dana slab sjeverni i sjeveroistočni, poslije podne i uveče umjeren do jak.
Minimalna temperatura vazduha od tri do 10, u višim predjelima oko nula stepeni Celzijusovih.
Maksimalna temperatura vazduha od 20 do 26, u višim predjelima od 14 stepeni.
